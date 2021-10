Der gegenwärtige Bildungsauftrag des Literaturunterrichts im Wintersemester an der Universität

Ringvorlesung „Literatur, Diversität, Demokratie“

Paderborn. Im Wintersemester widmet sich eine neue Ringvorlesung des Instituts für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft der Universität Paderborn immer dienstags von 11 bis 13 Uhr den Themen Literatur, Diversität und Demokratie. In insgesamt zehn Vorträgen beschäftigen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz Deutschland ab dem 12.Oktober mit der Frage, welchen Bildungsauftrag der Literaturunterricht aktuell hat und wie dieser ausgestaltet werden kann. Die interessierte Öffentlichkeit ist herzlich zu den Veranstaltungen im Hörsaal C1 eingeladen. Für die Teilnahme ist ein 3G-Nachweis erforderlich. Literatur und ästhetische Medien können dabei helfen, komplexe gesellschaftliche Fragen zu verstehen und regen so dazu an, nach neuen Erkenntnissen zu suchen. Wie kann dieses Potential genutzt werden, um im Schulunterricht Themen wie Diversität und Demokratie zu vermitteln und so für Bildungsgerechtigkeit zu sorgen? Welche Konzepte gibt es, um Literatur zu unterrichten? Wo stößt man auf Herausforderungen und wie sind diese zu bewältigen? Diese und weitere Fragestellungen werden bei der Ringvorlesung der Fakultät für Kulturwissenschaften diskutiert. Die Vorlesungsreihe startet mit einem Einführungsvortrag von Prof. Dr. Iris Kruse, Jun.-Prof. Dr. Magdalena Kißling und Prof. Dr. Michael Hofmann. Gastvorträge von Prof. Dr. Alisha Heinemann (Universität Bremen), Prof. Dr. Nazli Hodaie (Pädagogische Hochschule Schwäbisch-Gmünd) und Ass. Prof. Dr. Hajnalka Nagy (Universität Klagenfurt) thematisieren in den Folgewochen, welche Rolle Migration im Literaturunterricht spielt. In sechs weiteren Beiträgen finden anschließend außerdem die Themen Mehrsprachigkeit, Rassismus und Kulturgeschichte Beachtung. Weitere Informationen und das komplette Programm gibt es auf der Webseite des Instituts: https://kw.uni-paderborn.de/institut-fuer-germanistik-und-vergleichende-literaturwissenschaft/nachricht/ringvorlesung-literatur-diversitaet-demokratie