Mit Kindern erneuerbare Energie entdecken

Der „Energie-Parcours“ für den Grundschulunterricht:.

Bielefeld. Die Welt befindet sich in einer nie dagewesenen Klima-Krise – so darf es nicht weitergehen! Jeder Mensch muss sich mit diesen Themen auseinandersetzen und klimabewusst und nachhaltig agieren.

Das neueste Projekt der Bielefelder Bürgerstiftung ermöglicht Grundschüler*innen spannenden Klimaschutz-Unterricht. Mit dem „Energie-Parcours“ möchte die Stiftung mit Kindern die Themen Klimaschutz, erneuerbare Energie und Nachhaltigkeit spielerisch und alltagsbezogen erforschen.

Die teilnehmenden Grundschulen erhalten eine Holzkiste mit Materialien, die sogenannte „Experimentierbox“, die von der VRD-Stiftung für erneuerbare Energie in Heidelberg entwickelt wurde. Mit den Materialien lernen die Schüler*innen..

..,endliche von unbegrenzten erneuerbaren Energieträgern zu unterscheiden.

..,Experimente zu Sonnenenergie durchzuführen und deren Wirkung in Form von Wärme, Licht und Bewegung zu erfahren.

..Wind- und Wasserkraft als Antrieb kennen.

..die Bedeutung von Energiesparmaßnahmen kennen.

..,die technische Nutzung von erneuerbaren Energieträgern in ihrer Alltagssprache zu beschreiben und einfache technische Modelle zu bauen.

Der „Energie-Parcours“ wird das Startprojekt zu den Themen „Klima, Natur, Umwelt“ sein. Diese Inhalte hatte die Bürgerstiftung Mitte 2021 in ihr Portfolio aufgenommen.

Susanne Eickelmann, Geschäftsführerin der Bielefelder Bürgerstiftung: „In der Vergangenheit erreichten uns sehr häufig Anfragen zur Machbarkeit von Projekten im Bereich Natur, Umwelt und Klima – – verbunden mit konkreten Spendenabsichten. Diese Themen sind – gerade für die kommenden Generationen – von allergrößter Bedeutung. Deshalb haben wir – mit über 90%iger Zustimmung unserer Stifter*innen und der Genehmigung der Stiftungsaufsicht unsere Satzung um die o. g. Themen erweitert. Nun können wir eigene Projekte hierzu durchführen und externe Vorhaben fördern.“

Dr. Lutz Worms, Vorstandsvorsitzender der Bielefelder Bürgerstiftung: „Wir freuen uns, dass Jutta Schattmann und Dietrich Junker, beide seit Jahren Stiftende und aktive Wegbegleitende der Bielefelder Bürgerstiftung, sich bereit erklärt haben, die Projektleitung für den „Energie-Parcours“ zu übernehmen. Die Kompetenzen dieser beiden Ehrenamtlichen ist die perfekte Expertise für unser neuestes Projekt!“

Jutta Schattmann, Stifterin und seit vielen Jahren in Projekten und der Förderjury der Bürgerstiftung aktiv, engagiert sich als ehrenamtliche Projektleiterin – im Team – nun auch für dieses Projekt: „Als ehemalige Schulamtsdirektorin hat mich dieses Konzept total überzeugt! Die Boxen enthalten Material zum Experimentieren für Kinder und ein eigenes Forscherheft für jedes Kind. Eine ausführliche Lehrerhandreichung mit digitalem Zusatzmaterial steht den Lehrer*innen zur Verfügung, um das Thema „Erneuerbare Energien“ im Sachunterricht – oder fächerübergreifend – behandeln zu können. Der Einsatz der Boxen ist zeitlich flexibel und kann im Rahmen eines Projekttages oder einer Projektwoche erfolgen. Das Thema kann aber auch über ein komplettes Schuljahr verteilt behandelt werden.“

Dietrich Junker arbeitet seit vielen Jahren aktiv in Projekten der Bürgerstiftung mit, ist selbst Stifter und hat zusammen mit Jutta Schattmann die Projektleitung für das neue Projekt übernommen. „Ich freue mich, dieses interessante und wichtige Projekt begleiten zu können, das im Spätsommer mit 6 Grundschulen starten wird. Weitere sollen folgen. Die Schulung der Lehrkräfte vor Ort werden wir als Projektteam selbst durchführen. So sind wir auch praktisch nah am Projekt und können unsere die beteiligten Schulen sehr eng begleiten“.

Das aufwändige Projekt wird in Kooperation mit der VRD Stiftung, Heidelberg, durchgeführt. Eine hochwertige Experimentierbox aus Holz, die bei der jeweiligen Schule verbleibt, kostet 400 Euro. Zum Start des Projektes muss die Bürgerstiftung jedoch nur die Hälfte der Kosten aufbringen, die restlichen 50 % der ersten 6 Kisten wurden von der VRD Stiftung finanziert. So konnten – statt der geplanten vier – noch zwei weitere Schulen in das Projekt aufgenommen werden. Die einzelnen Schulen beteiligen sich mit jeweils 50 Euro.

Am 29.09.2021 trafen sich das BBS-Vorstandsvorsitzender Dr. Lutz Worms und BBS-Projektleiterin Jutta Schattmann in der Eichendorff-Schule, die als erste – noch vor den Herbstferien – mit diesem tollen Projekt startet. Weitere Schulen planen die Durchführung nach den Herbstferien – immer abhängig von der Corona-Situation.

Zum Start des Projektes konnten bereits Geldspenden für die Anschaffung der ersten Experimentierboxen eingenommen werden. Weitere Spenden sind herzlich gerne erbeten, um das Projekt auf weitere Schulen auszuweiten!

Interessierte Schulen oder Spender*innen wenden sich gerne an die Geschäftsstelle der Bürgerstiftung.