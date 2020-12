Der digitale VHS-Adventskalender

Paderborn. Bestimmt hat jeder inzwischen einen schönen Adventskalender zu Hause, der mit süßen Leckereien das Warten aufs Christkind erleichtert und die Vorfreude auf Weihnachten steigert. Auch die Volkshochschule Paderborn möchte dabei behilflich sein, die Zeit bis zum Weihnachtsfest so angenehm wie möglich zu gestalten. Deshalb bietet sie in diesem Jahr wieder auf ihren Internetseiten ihren beliebten Adventskalender an. Jeden Tag öffnet sich ein Türchen.

Die VHS freut sich darauf, ihre Besucherinnen und Besucher bis zum Weihnachtsabend mit kleinen Geschenken, Rezept-, Gestaltungs- und Geschenkideen die Wartezeit zu überbrücken. Unterstützt wird sie dabei von ihren Dozentinnen und Dozenten aus dem Koch- und Kreativbereich. Jeden Mittwoch befindet sich hinter dem Türchen sogar ein kleines Geschenk, das im Foyer der Volkshochschule am Stadelhof coronasicher unter dem Weihnachtsbaum zur Abholung bereitliegt – natürlich nur solange der Vorrat reicht.