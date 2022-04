Der digitale Erlebnis-Park wird in Bad Iburg eröffnet

Erweiterte Realität: Baumwipfelpfad Bad Iburg bietet deutschlandweit einmaliges Angebot

Bad Iburg. Nach zwei Jahren Vorbereitungszeit war es am Donnerstag so weit: Der digitale Erlebnis-Park Bad Iburg wurde eröffnet. Nun können die Besucherinnen und Besucher im Osnabrücker Landkreis erleben, was die Natur auf und um den Baumwipfelpfad zu bieten hat, aber nicht immer offensichtlich zeigt. Möglich wird dies mit einer eigens programmierten App und der Technik Augmented-Reality (AR). Die neue „Wald- und Wipfeltour“ vereint Unterhaltung, Spielspaß und Wissen. Bei der Gestaltung griff das Team des Baumwipfelpfades auf sein bereits vorhandenes, didaktisches Konzept zurück.

Im Mittelpunkt des neuen, digitalen Erlebnis-Parks in Bad Iburg steht im ersten Schritt die Natur, rund um die hohen Stelzen des fast 600 Meter langen Baumwipfelpfades, die mittels Augmented Reality (Erweiterte Realität) um neue Elemente in Form von digital animierten Vertretern aus Flora und Fauna ergänzt wurde.

Augmented Reality (AR) hält in immer mehr Bereichen unseres Alltags Einzug. Bekannt wurde diese Technik unter anderem durch das Spiel Pokémon Go. In Bad Iburg verband das Team um Benjamin Veit Engelker, Geschäftsführer der Baumwipfelpfad Bad Iburg UG und Initiator des innovativen Ausflugsangebots, die AR-Technik mit dem gebündelten Wissen der Waldpädagogin vom „Grünen Klassenzimmer“. Gemeinsam entwickelte das Team des Baumwipfelpfads eine „Kennenlern“-Tour auf der sich die Besucherinnen und Besucher beispielsweise mit der digitalen Version des Maskottchen Rosalotta fotografieren lassen können sowie die „Wald- und Wipfeltour” mit 30 Stationen. Auf dieser Tour wechseln sich knifflige Rätsel mit spannenden Spielen, Quizfragen und Tierbeobachtungen ab.

„Der digitale Wald-Erlebnis-Park in Bad Iburg ist bundesweit einmalig! Über den Wipfeln des Waldkurparks können die Besucherinnen und Besucher mithilfe ihres Smartphones viel über den Wald und seine Bewohner lernen – das begrüße ich, denn Wissen über den Wald ist wichtig“, erklärte die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast bei der Eröffnung des digitalen ErlebnisParks in Bad Iburg.

Auch der Schauspieler Klaus J. Behrendt, weithin auch bekannt als Kölner Tatort Kommissar Max Ballauf, zeigte sich von Beginn an von den neuen Möglichkeiten in Bad Iburg so überzeugt, dass er Testimonial für den digitalen Erlebnis-Park wurde. „Ich staune immer noch“, wirbt er auf Plakaten und in einem kurzen Videoclip für die Tour. Und das sei nicht einfach nur daher gesagt. „Mir wurde im Vorfeld natürlich genau gezeigt, was da in Bad Iburg entsteht. Ich muss sagen, das ist schon spannend, was uns beim Baumwipfelpfad erwartet“, sagt Behrendt. Vor allem, dass unter anderem Kindern und Jugendlichen der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur auf zeitgemäße Art Weise nähergebracht wird, sei unterstützenswert. Behrendt ist überzeugt, die Attraktion werde „ganz sicher bundesweit auf Interesse stoßen und die Menschen weit über die Grenzen der Osnabrücker Region hinaus anlocken“.

Gefördert wurde das ambitionierte Projekt durch das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems (ARL) sowie die Sparkassen-Stiftung. Mit knapp 208.000 Euro Investitionskapital ebneten sie den Weg für die neue touristische Attraktion, die nun in Bad Iburg eröffnet wurde. Und während die Kommunikationsagentur Die Etagen die technische Umsetzung der App und die Erstellung der 3D-Objekte der neuen Touren übernahm, stellte das Ticketing-Unternehmen Beckerbillet GmbH seine neue Global API Schnittstelle für die App zur Verfügung.

Mittelfristig plant man den Einsatz der „Bad Iburg AR“-App an weiteren, touristisch interessanten Orten. Die nächste AR-Tour für Liebhaber von Krimis und Rätseln soll bereits im Juni im Innenstadtbereich Bad Iburgs an den Start gehen. „Bad Iburg kann stolz darauf sein, dass wir diesen Baumwipfelpfad haben und vor allem können wir stolz darauf sein, dass er heute eine weitere Attraktion reicher wird“, stellte der Bad Iburger Bürgermeister Daniel Große-Albers am Donnerstag bei der Eröffnung des digitalen Erlebnis-Parks fest.

Um die neuen AR-Touren erleben zu können, müssen sich die Besucherinnen und Besucher lediglich die „Bad Iburg AR“-App aufs Mobiltelefon oder Tablet herunterladen. Die dafür notwendige InternetInfrastruktur hält der Baumwipfelpfad vor Ort vor. „Da sich die App intuitiv bedienen lässt, werden unsere neuen Touren Familien und Senioren gleichermaßen begeistern.“ Darüber hinaus gebe es mit dem angegliederten Gastronomiebetrieb „Die Försterei am Baumwipfelpfad“ einen zusätzlichen Service, der auch für viele Unternehmensveranstaltungen – in Kombination mit einer AR-Tour – Ort der Wahl sein dürfte.

Infobox Augmented Reality (AR) Wenngleich Augmented Reality (AR) bereits seit einigen Jahren in immer mehr Bereichen des Alltags Anwendung findet, hat sie in unserer Gesellschaft noch keine breite Bekanntheit aufgebaut. Vielfach wird sie zudem mit der Virtuellen Realität verwechselt, bei denen die Anwender in eine vollständig fiktive Umgebung eintauchen. Anders als bei der Erweiterten Realität (Augmented Reality). Dort wird das reale Umfeld mit fiktiven, digitalen Inhalten angereichert. Die Technologie wird insbesondere in den Bereichen Navigation, Unterhaltung, Arbeiten sowie Bildung (Lernen) eingesetzt.