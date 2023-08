Der August in der Wandel-Werkstatt in Detmold (Lippe im Wandel e.V.)

Detmold. Auch im August gibt es wieder viele interessante Veranstaltungen in der Detmolder Wandel-Werkstatt.

Talentetausch (8.August 19:15 Uhr. Ort: Wandel-Werkstatt, Friedrichstraße 15, 32756 Detmold):

Im Talentetausch Detmold treffen sich Menschen, die sich mit Gleichgesinnten in den unterschiedlichsten Tätigkeiten und Talenten unterstützen. Hierbei kann jeder frei entscheiden und ist zu nichts verpflichtet. Das Prinzip ist indirektes Tauschen, also nicht gleich Hilfe gegen Hilfe. Das Schöne ist, dass du nebenbei jede Menge netter Menschen kennenlernst, mit denen du auch in der Freizeit aktiv sein kannst. Wir freuen uns über neue Mitglieder! Tauschen funktioniert hauptsächlich über persönliche Kontakte, deshalb laden wir dich ein, uns bei unseren monatlichen Treffen kennenzulernen! Anmeldung und Fragen gerne an: info@lippeimwandel.de.

Kultur und Landschaft – Konzert und Natur erleben (11. August von 18:00-21:00 Uhr. Ort: Projektwiese an der Jugendherberge Detmold, Schirrmannstraße, 32756 Detmold):

Die Band „Yodeling Nightingales“ spielt ab 18:30 Uhr unplugged authentischen Bluesgrass. Bringen Sie ein kleines Picknick mit – wir feiern den Sommer! Die Veranstaltung ist kostenfrei – um eine kleine Spende wird gebeten.

Nachhaltige Brotdosen (16. August von 15:00-17:00 Uhr. Ort: Wandelwerkstatt Friedrichstr. 15, 32756 Detmold):

Was gebe ich meinem Kind in die Schule mit zum Essen? Wie gestalte ich zudem die Brotdose nachhaltig, gesund und abwechslungsreich? Diese Fragen stellen sich Eltern und Kinder für die Schule und alle, die unterwegs sind. Fragen, die die Ernährungsberaterin Nora Karrasch in geselliger Runde beantworten wird. Die Kursgebühr beträgt 12 €. Anmeldungen bitte unter: info@lippeimwandel.de.

Detmolder Repair Café (19. August um 14:00-17:00 Uhr. Ort: Elisabethstraße 45-47 (AWO), 32756 Detmold):

Reparieren statt Wegwerfen heißt es wieder beim Detmolder Repair Café jeden dritten Samstag im Monat von 14 bis 17 Uhr im AWO-Begegnungszentrum in der Elisabethstr. 45- 47. Anstatt defekte Sachen wegzuwerfen kann man hier mit fachkundigen Menschen gemeinsam reparieren oder dabei zuschauen. Die Wartezeit lässt sich bei Kaffee und Kuchen entspannt überbrücken. Neben Computern, Smartphones und Co. können auch textile Reparaturen vorgenommen werden.

Vegane Bowls (25. August von 16:30-19:30 Uhr Ort: Naturfreundehaus In der Schnat, Schnatweg 51, Veldrom):

Wie bereitet man leckere vegane Bowls zu und bringt somit nachhaltige und gesunde Abwechslung in die Küche. An diesem Abend können viele Rezepte mit fachkundiger Unterstützung ausprobiert werden. Im Anschluss wird in geselliger Runde geschlemmt. Die Teilnehmergebühr beträgt 20€ inklusive Zutaten. Anmeldung über die VHS oder naturfreundehausinderschnat@posteo.de.

Sommerfest – 5 Jahre Wandelwerkstatt – Wir feiern Geburtstag!!! (26. August von 15:00-18:00 Uhr Ort: Wandelwerkstatt Friedrichstr. 15, 32756 Detmold):

Zum Geburtstag der Wandelwerkstatt erwartet Euch ein buntes Programm. Es werden Vorträge zu den Themen Energie und den 17 Nachhaltigkeitszielen, den sogenannten SDG’s gehalten. Für Kinder gibt es vielen Mitmachaktionen in und um die Wandelwerkstatt herum. Desweitern findet ein Charity Flohmarkt sowie ein Kleidertausch statt, auch eine Führung im Gemeinschaftsgarten wird angeboten. Wir freuen uns auf Euren Besuch!

Dosen und Flaschen-Upcyling (27. August von 14:00-18:00 Uhr Ort: Wandel-Werkstatt, Friedrichstraße 15, 32756 Detmold):

Tanja Schulte vom Löwenschlösschen aus Stukenbrock unterstützt Sie kreativ, um aus alten Konservendosen und Flaschen neue Kunstwerke entstehen zu lassen. Bitte bringen Sie leere Flaschen, Marmeladengläser, Keksdosen, Dosen, eine Schürze und Handschuhe mit. Das Material für die Gestaltung wird zur Verfügung gestellt. Die Kursgebühr beträgt 27 €. Anmeldung über die VHS oder info@lippeimwandel.de.