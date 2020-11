Dauerkarte für die Saison 2021 wird noch attraktiver

Bad Lippspringe. Obwohl das Jahr 2020 noch nicht zu Ende ist, hat die Gartenschau bereits Rekordzahlen erreicht. „Wir durften schon 150.000 Besucher bei uns im Gelände begrüßen, das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 25 Prozent“, freuen sich die Geschäftsführer Rehana Rühmann und Ferdinand Hüpping. „Besonders das neue Kürbisfestival ist fantastisch angenommen worden, sodass wir trotz fünfwöchiger Corona-Zwangspause im Frühjahr diesen tollen Besucherrekord verbuchen können. Deshalb haben wir uns entschieden, im kommenden Jahr mit den Sandwelten einen weiteren Höhepunkt in der Gartenschau zu etablieren.“ Das Veranstaltungsjahr 2021 beginnt zunächst wie gewohnt mit dem Sparkassen-Waldleuchten. Vom 26. März bis zum 11. April können die Gartenschau-Besucher in einen einzigartigen, bunten Zauberwald eintauchen. Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld von world of lights wird zahlreiche neue Leuchtobjekte im Gelände platzieren und mit tausenden Lampen und Strahlern für eine märchenhafte Atmosphäre sorgen.

Vom 11. Juni bis 25. Juli dreht sich in der Gartenschau Bad Lippspringe erstmals alles um Sand. Internationale Künstler lassen aus hunderten Tonnen Spezialsand beeindruckende, meterhohe Skulpturen zum Thema „Starke Kinder“ entstehen. Darüber hinaus sind stimmungsvolle Strandpartys und verschiedene Mitmach-Angebote geplant. Ebenfalls in den Sommermonaten können sich die Gartenschau-Besucher auf die beliebten Feierabend-Konzerte freuen. An jedem Donnerstag-Abend im Juni, Juli und August treten regionale Bands auf der Waldbühne Adlerwiese auf. Mit dabei sind unter anderem „E!vis – The King ist back“, „Deutsche Botschaft“, die „Hotwheels“, „Free Waves“, „Betty A. & Friends“, „The What‘s Up Band“, das Duo „Two Voices“ und die „Nightbirds“. Im Herbst findet die zweite Auflage des Kürbisfestivals statt. Nach der erfolgreichen Premiere in diesem Jahr wird es vom 11. September bis zum 31. Oktober 2021 zehn neue Kürbis-Skulpturen zum Thema Wald geben – darunter Eichhörnchen, Hasen, Eulen und Wildschweine. Familienfreundliche Wochenend-Veranstaltungen wie das Kürbisschnitzen oder das Halloween-Event sowie eine informative Sortenausstellung runden das Programm ab.

Trotz des erweiterten Veranstaltungsangebots steigen die Jahreskarten-Preise nur leicht an. Im Vorverkauf bis zum 10. Januar 2021, der sich auch für Weihnachtsgeschenke bestens eignet, können alle Interessenten kräftig sparen. Die Jahreskarte für einen Erwachsenen sowie die Familienkarte 1 für eine erwachsene Person und beliebig viele eigene (Enkel-)Kinder kostet dann nur 40,00 Euro. Die Familienkarte 2 für zwei Erwachsene und beliebig viele eigene (Enkel-)Kinder gibt es im Vorverkauf für 75,00 Euro. Mitglieder des Fördervereins sparen für sich selbst zusätzlich 5,00 Euro: Sie zahlen für Erwachsene und die Familienkarte 1 während der Vorverkaufsphase nur 35,00 Euro, für die Familienkarte 2 nur 70,00 Euro. Weitere Details auch zu den Vergünstigungen gibt es hier. Mithilfe eines Online-Formulars können Jahreskarten und Geschenkgutscheine auch bequem von zu Hause aus erworben werden. Darüber hinaus haben Kunden wie gewohnt die Möglichkeit, Karten und Gutscheine vor Ort in der Tourist Information zu kaufen.

Übrigens: Ab dem 11. Januar 2021 sind alle Dauerkarten jeweils fünf Euro teurer – bis auf die Familienkarte 2, sie wird im Anschluss an den vergünstigten Vorverkauf zehn Euro mehr kosten.