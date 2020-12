Das Unternehmen SecAnim übernimmt ab dem 1. Januar 2021 im Auftrag des Kreises Paderborn die Tierkörperbeseitigung

Die Laufzeit des neuen Vertrages beträgt vier Jahre. Für die Kunden ändert sich die Telefonnummer:

Wer verendete Tiere usw. abholen lassen möchte, muss ab dem 1. Januar 2021 die

02306 927090 wählen.

„Wir freuen uns sehr, nun auch für den Kreis Paderborn diese verantwortungsvolle Aufgabe leisten zu können“, betont Bernd Sroka, Geschäftsführer von SecAnim. In Zusammenarbeit mit dem Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen wird das Unternehmen alle bisherigen Kunden des vorherigen Dienstleisters in den nächsten Tagen schriftlich informieren. In diesem Schreiben werden die Kunden auch über eine App informiert, in der alle relevanten Daten wie Betriebsnummer und Anschrift hinterlegt werden können, so dass die Abholung künftig ganz einfach und völlig unkompliziert beauftragt werden kann.