Das STADTRADELN 2021 war ein voller Erfolg für Vlotho

Doppelt so viele Radfahrer*innen fahren zusammen über 32.000 Kilometer

Vlotho. Die Stadt Vlotho hat vom 16. Mai bis zum 5. Juni 2021 erneut an der Kampagne STADTRADELN teilgenommen. Insgesamt haben in diesem Jahr 174 aktive Radler*innen 32.679 Kilometer geradelt; das sind pro Kopf ca. 188 Kilometer, die innerhalb der drei Wochen zurückgelegt wurden!

Das Team mit den meisten Kilometern ist das Team der Sportgemeinschaft Einigkeit Exter „SGE Exter“, das mit 23 Rad-Fans insgesamt 7.559 Kilometer zurückgelegt hat. Die meisten Kilometer pro Kopf hat das Team „Hätte-Hätte-Fahrradkette“ mit 505 Kilometern je Teilnehmer. Das größte Team mit 36 Teilnehmenden stellte das Weser-Gymnasium Vlotho. Wichtig ist jedoch nicht die Anzahl der Teilnehmenden oder wer die meisten Kilometer gefahren hat. Das Ziel der Kampagne ist der Spaß am Radfahren und der Klimaschutz. So konnten für ganz Vlotho ca. 5 Tonnen Kohlenstoffdioxid -CO2- vermieden werden.

Im Zusammenhang mit dem STADTRADELN 2021 wurde auch noch einmal die Vorjahres-veranstaltung aufgegriffen. Unter allen Teilnehmern wurden sieben 30 EURO-Gutschein vom ortsansässigen Unternehmen „Stefan Müller Zweiradtechnik“ verlost. Über jeweils einen Gutschein konnten sich freuen:

Frau Maren Brüggemann-Tölle, Herr Volker Hartwig, Frau Marina Hohmeier-Gallo, Frau Irmgard Kuhr, Frau Heike Langejürgen, Frau Heike Schäpsmeier und Frau Melanie Zurheide

In diesem Jahr werden unter allen Teilnehmer*innen fünf 10er-Karten für das Waldfreibad Vlotho verlost; die Karten werden von der Stadtwerke Vlotho GmbH gestiftet. Die Gewinner*innen werden schriftlich benachrichtigt.

„Das Gute liegt oft ganz nah. Ich schätze das Radfahren sehr um von A nach B zu kommen, etwas für die Gesundheit und die Umwelt zu tun. Überdies hilft es ganz exzellent für die Entschleunigung. Schön, dass die Teilnahme über der des letzten Jahres lag, ein guter Trend“, so Bürgermeister Rocco Wilken.

Die Kampagne STADTRADELN zeigt jedes Jahr, dass Klimaschutz eine Gemeinschaftsaufgabe und jeder einzelne Beitrag wichtig ist. Ob Sportler oder Ausflugs-

Fahrer, jeder Kilometer zählt! Für die Stadt Vlotho ist es ein Erfolg, dass in diesem Jahr fast doppelt so viele Teilnehmende aktiv geradelt sind. Wir möchten uns daher bei allen Teilnehmer*innen bedanken und hoffen, dass sich auch im nächsten Jahr viele Radbegeisterte in den Sattel schwingen.

Die Ergebnisse zum STADTRADELN in Vlotho sind hier abrufbar: www.stadtradeln.de/vlotho