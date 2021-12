Das Paderborner Ergebnis der Aktion STADTRADELN

Paderborn . 354.686 Kilometer radelten die Paderbornerinnen und Paderborner in diesem Jahr während der dreiwöchigen Aktion STADTRADELN und sparten damit rund 52 Tonnen CO2 ein.

1998 Radlerinnen und Radler haben sich für die Aktion in diesem Jahr registriert und sind auf 109 Teams verteilt mitgeradelt. Auch wenn das Ergebnis in diesem Jahr nicht ganz so gut war wie im letzten Jahr, wo es fast gelungen ist die 400.000 Kilometer zu knacken, so kann man durchaus zufrieden sein. Mit einem Durchschnittswert von 2,31 geradelten Kilometern pro Einwohner*in liegt die Stadt Paderborn auf Platz 18 von 48 bei den vergleichbar großen Kommunen & Kreisen in NRW.

Der Hauptgewinn, ein Pedelec gesponsert von der Firma Löckenhoff, geht in diesem Jahr an Florian Meene. Er ist für das Team seines Arbeitgebers Phoenix Contact angetreten und kam mit 354,3 geradelten Kilometern unter die 25 Prozent der Teilnehmenden mit den meisten Kilometern unter denen das Pedelec ausgelost wurde. Der begeisterte Triathlet kann sich jetzt über ein nagelneues Kettler Pedelec im Wert von rund 3000 Euro freuen.

Weiterhin ungeschlagen in der Teamwertung bleibt das Team des Gymnasium Theodorianum. Mit rund 44.547 geradelten Kilometern konnten die 37.000 Kilometer aus dem Vorjahr nochmals überboten werden. Damit wurde das für dieses Jahr von Team-Kapitän Dain Czeszak vorgegeben Ziel, eine Erdumrundung zu schaffen, erreicht. Auf dem zweiten Platz landete, wie bereits im letzten Jahr, das Team der Grundschule Overberg-Dom mit rund 37.820 geradelten Kilometern. Damit radelte das Team über 15.000 Kilometer mehr als im letzten Jahr. Das Team der Universität Paderborn landet erneut auf dem dritten Platz mit rund 28.896 geradelten Kilometern und kann seine Leistung aus dem Vorjahr damit auch noch einmal deutlich verbessern. Bestes Team eines Unternehmens wurde das Team der Hesse GmbH aus Paderborn, das in der Teamwertung Platz 5 belegt.

Beim STADTRADELN geht es um den Spaß am Fahrradfahren – gleichzeitig sollen viele Menschen für die Nutzung des Fahrrades im Alltag begeistert werden. So wird das Klima geschont und die Gesundheit gefördert. Aufgerufen sind Paderbornerinnen und Paderborner jeden Alters, egal ob versierte Vielradler oder neugierige Einsteiger. Ausrichter des Wettbewerbs ist das Klima-Bündnis, das größte Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas, dem mehr als 1.700 Mitglieder in 26 Ländern Europas angehören. Die Stadt Paderborn hat dieses Jahr zum vierten Mal an dem Wettbewerb teilgenommen. Neu in diesem Jahr war allerdings, dass in Paderborn das STADTRADELN kreisweit parallel stattgefunden hat.