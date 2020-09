Das Hygiene- und Sicherheitskonzept des Theaters im Park ermöglicht 300 Theatergästen den Einlass

Mit gutem Gefühl in die neue Theatersaison

Bad Oeynhausen. Wenn sich am 18. September für die Band „Night Fever“ erstmals in der neuen Saison der Vorhang öffnet, ist alles für einen erlebnisreichen Theaterabend vorbereitet. Grundlage dafür ist das Hygienekonzept, das in enger Abstimmung zwischen dem Eigenbetrieb Staatsbad, der Staatsbad GmbH und dem Ordnungsamt entstanden ist. Bei der Umsetzung setzen die Verantwortlichen auch auf die Kooperation der Gäste. „Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Gäste und Mitarbeiter steht an erster Stelle“, konstatiert Beate Krämer, Geschäftsführerin der Staatsbad GmbH. „Mit dem Hygienekonzept können wir die Regelungen vollumfänglich umsetzen und gleichzeitig eine Atmosphäre schaffen, in der sich die Vorstellungen mit gutem Gefühl genießen lassen“, so Krämer weiter.

„Zentrale des Konzepts Elemente sind die Reduzierung der Zuschauerzahl auf 300 Personen sowie das Wegeleitsystem“, erklärt der Betriebsleiter des Eigenbetriebs Staatsbad Dirk Henschel. Der Eigenbetrieb betreibt das Theater und ist federführend verantwortlich für die Erstellung des Hygienekonzepts, während die Staatsbad GmbH die Umsetzung während der Veranstaltungen innehat.

Für die Besucher*innen gilt im Theater eine Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Am Sitzplatz kann die Maske abgesetzt werden. Damit im Falle einer Infektion die Nachverfolgbarkeit möglich ist, müssen die Gäste am Einlass ihre Kontaktdaten hinterlassen. Um die Wartezeiten zu verringern hat die Staatsbad GmbH diese Selbstauskunft unter www.staatsbad-oeynhausen.de zum Download bereitgestellt und empfiehlt, das Dokument auszudrucken und ausgefüllt zur Vorstellung mitzubringen. Unter der gleichen Web-Adresse finden sich auch weitere Informationen und Verhaltensregeln für den Besuch.

Den Start in die Saison macht die Band „Night Fever – The very best of the Bee Gees“. Das ursprünglich geplante Konzert für 500 Zuschauer ist bereits seit einiger Zeit ausverkauft und wurde auf den 1. Oktober 2021 verschoben.

Dennoch spielt Night Fever am 18. September. Der reduzierten Zuschauerzahl und den gültigen Verhaltensregeln entsprechend geben sie ein Unplugged-Konzert. Die bisher gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für das Konzert 2021. Wer im kommenden Jahr keine Zeit hat oder lieber das Unplugged-Konzert sehen möchte, kann seine gekaufte Karte in einen Gutschein umtauschen und diesen bei Wunsch in ein Ticket für die Show am 18. September einlösen.

Als erstes Schauspiel der Spielzeit ist am 25. September um 19:30 Uhr „Gott“ zu sehen – ein Stück von Ferdinand von Schirach. Wie schon in seinem Welterfolg „Terror“ müssen die Zuschauer in „Gott“ ihre moralischen und ethischen Wertvorstellungen mit Blick auf die Würde des Menschen und die moralische Verantwortung jedes einzelnen neu überprüfen.

Tickets sowie weitere Informationen gibt es in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Tel. 0 57 31 / 13 00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und samstags von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr sowie online auf www.staatsbad-oeynhausen.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.