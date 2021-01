Corveyer Gesundheitsgespräch abgesagt

Höxter. Das für Mittwoch, 13. Januar, geplante Corveyer Gespräch im St. Ansgar Krankenhaus in Höxter muss aufgrund der Corona-Pandemie leider abgesagt werden. Der Vortrag zum Thema „Herzrasen und Vorhofflimmern: Moderne Verödungstherapie mit „Mini-Kathetern und Kälteballons“ können helfen “ von Dr. Eckhard Sorges, Chefarzt für Kardiologie und Intensivmedizin am St. Ansgar Krankenhaus, soll voraussichtlich am 12. Mai nachgeholt werden.

Sollten es die aktuellen Vorgaben erlauben, ist es geplant, die ausgefallenen Corveyer Gesundheitsgespräche im Frühjahr nachzuholen. Weitere Infos folgen.