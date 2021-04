Coronavirus: Bürgertestungen künftig auch in den Ortschaften möglich

Höxter. Regelmäßige Corona Tests sind ein wichtiger Bestandteil einer umfassenden Pandemie-Bekämpfung um Infektionen schnell zu erkennen und entsprechend reagieren zu können. Ein negatives Testergebnis gibt größere Sicherheit im Alltag und die Gefahr andere Menschen anzustecken sinkt. Neben dem DRK-Schnelltestzentrum in der Corveyer Allee und einigen Apotheken im Stadtgebiet, sind die kostenlosten Schnelltests ab dem 19.04. auch in den weiteren Ortschaften der Stadt Höxter möglich.

Die Anregung zur Schaffung von bürgernahen Testmöglichkeiten in den Dörfern stammt aus den Ortschaften selbst. Ratsmitglied Hans-Josef Held brachte die Idee ein und Günter Ludwig ergriff die erste Initiative zur Umsetzung für die Ortschaft Ovenhausen. Der Hintergrund: Gerade die ältere und weniger mobile Bevölkerung soll so die Möglichkeit haben, sich einmal wöchentlich direkt vor Ort auf das Coronavirus testen zu lassen. „Die Ansätze haben wir gerne aufgenommen und ein Konzept zur Umsetzung für das gesamte Stadtgebiet entwickelt“, so Bürgermeister Daniel Hartmann der berichtet, dass Voraussetzung zur Genehmigung eines Testzentrums auch eine Mindestöffnungszeit von 20 Wochenstunden sei. Eine separate Lösung für einzelne Ortschaften hätte sich daher nicht ohne weiteres umsetzen lassen. „Ich freue mich, dass somit eine Lösung für alle gefunden werden konnte. Dieses Beispiel zeigt, dass Initiativen aus den Ortschaften zum Erfolg führen können.“

Als Partner für die Umsetzung der erweiterten Testmöglichkeiten in den Ortschaften konnte die Apotheke am Ansgar gewonnen werden. Das Team um die Apotheker Elmar Wiederhake und Hauke Bitterberg ist bereits mit der Durchführung von Schnelltests in ihren Apotheken vertraut und konnte der Stadt beim Genehmigungsverfahren hilfreich zur Seite stehen. „Nach vielen Abstimmungsgesprächen mit dem Kreisgesundheitsamt erfolgte die Genehmigung. Ab kommender Woche wird mit den Schnelltests in den Dörfern gestartet“, freut sich Hauke Bitterberg mit allen Beteiligten nun ortsnahe Schnelltests im ländlichen Raum anbieten zu können. Diese finden in den Ortschaften des Stadtgebietes künftig einmal wöchentlich, zu einem festen Termin und an einem gleichbleibenden Ort statt. Ausgenommen hiervon sind die Ortschaften Ottbergen und Lüchtringen, da hier bereits die örtlichen Apotheken regelmäßige Testmöglichkeiten anbieten.

Wie in den anderen Testzentren ist bei den Bürgertestungen in den Ortschaften auch eine Online-Anmeldung wünschenswert. „Zur besseren Planbarkeit und der Vermeidung von Wartezeiten ist eine Vorabanmeldung sinnvoll“, zeigt Hauke Bitterberg die Vorteile auf betont aber gleichzeitig, dass auch spontane Tests ohne Anmeldung möglich sind. Unterstützt wird das zweiköpfige Testteam bei ihrer Arbeit von ehrenamtlichen Kräften aus der Ortschaft. „Bei Bedarf werden diese vornehmlich mit Dokumentationsaufgaben betraut“, freut sich Bürgermeister Daniel Hartmann auf ein gemeinschaftliches Projekt zur Pandemiebekämpfung und richtet an dieser Stelle auch ein großes Lob an seine Mitarbeiter*innen der Verwaltung, die eine schnelle und unkomplizierte Umsetzung der Maßnahme ermöglichten.

„Testen und Impfen sind die zwei wichtigsten Säulen zur Pandemiebekämpfung“, macht Daniel Hartmann deutlich und ruft alle Bürger*innen dazu auf, das kostenlose Angebot von wöchentlichen Bürgertests wahrzunehmen. In Verbindung mit den fortschreitenden Impfungen tragen regelmäßige Testungen schließlich dazu bei, nach und nach mehr Öffnungen im öffentlichen Leben zu ermöglichen.

Alle Bürger*innen können einmal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest auf eine Corona-Infektion unter folgenden Voraussetzungen durchführen lassen:

die zu Testenden sind älter als 16 Jahre

symptomfrei

legen ein gültiges Ausweisdokument vor

Zur besseren Planbarkeit ist eine Online-Anmeldung unter https://app.no-q.info/mobile-buergerteststelle-hoexter/checkins# wünschenswert. Der Link zur Anmeldung ist auch auf den Homepages der Stadt Höxter unter www.hoexter.de und der Apotheke am Ansgar unter www.apotheke-hoexter.de abrufbar.

Eine Anmeldung ist auch vor Ort möglich.

Folgender Wochenplan zur Durchführung der Bürgertestungen gilt ab dem 19.04.2021: