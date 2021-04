Corona-Schutzimpfung: Termine für Geburtsjahrgänge 1942 und 1943, Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegebedürftigen

„Die Nächsten, bitte!“: Ab sofort können alle Bielefelderinnen und Bielefelder, die in den Jahren 1942 und 1943 geboren sind, einen Impftermin vereinbaren. Sie werden in den kommenden Tagen auch noch von der Stadtverwaltung darüber per Post informiert. Termine können aber schon an sofort gemacht werden und zwar entweder telefonisch unter der Nummer 0800 116 117 02 oder im Internet auf www.116117.de