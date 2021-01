Click & Collect bei der Stadtbibliothek Angebot gilt ab 12. Januar

Paderborn. Mit der neuen Coronaschutzverordnung ist es der Stadtbibliothek Paderborn nun erlaubt, einen Abholservice für bestellte Medien anzubieten. Bibliothekskunden können sich verfügbare Medien aus dem Online-Katalog (www.bibliothek.live) der Bibliothek aussuchen. Über das Serviceportal der Stadt Paderborn (https://mein-digiport.de/) kann dann für die Folgetage ein Abholtermin vereinbart und die Medienwünsche hinterlegt werden. Zu beachten ist, dass nur verfügbare Medien ausgewählt werden können und jeweils nur aus einem Bibliotheksstandort ausgewählt und auch nur dort abgeholt werden kann. 10 Titel pro Bestellung können angenommen werden.

Wichtig ist es auch, die Ausweisnummer des Bibliotheksausweises anzugeben und die Bestellung bis 16 Uhr zu versenden. Nur dann kann die Abholung für den Folgetag garantiert werden. Von Dienstag bis Freitag gibt es auch die Möglichkeit, telefonisch von 10.30 Uhr bis 13 Uhr Medienwünsche mitzuteilen und einen Abholtermin zu vereinbaren. Wer etwas aus der Kinderbibliothek oder dem Bereich Sport & Gesundheit benötigt, wählt dafür die 05251 881 4205, wer etwas aus der Zentralbibliothek wünscht, wählt 05251 881 4203, wer etwas aus der Schloßbibliothek möchte, wählt die 05251 881 4208 und wer etwas aus der Bibliothek Elsen wünscht, wählt dafür die 0 52 54 – 97 87 35 77.

Bei der Abholung der Medien sind selbstverständlich ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, die Abstandsregeln einzuhalten und auch der Bibliotheksausweis mitzubringen. Gebühren für kostenpflichtige Medien können überwiesen werden. Die Abholzeiten sind nach Terminvergabe in der Zentralbibliothek und in der Bibliothek in der Rathauspassage Dienstag bis Freitag von 10.30 bis 18 Uhr. Abholzeiten in Schloß Neuhaus und Elsen sind Dienstag bis Freitag von 10. 30 bis 13 Uhr.

Nähere Informationen zu dem neuen Service gibt es unter www.bibliothek.live