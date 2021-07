Clevere Geschäftsideen ausgezeichnet

„Call for Ideas 2021“: Sieger des ostwestfälischen Ideenwettbewerbs stehen fest

Paderborn. Bereits zum siebten Mal hat sich die garage33, Gründungszentrum der Universität Paderborn, in Kooperation mit der VerbundVolksbank OWL eG und erstmals auch mit dem Center for Entrepreneurship (CFE) der Fachhochschule Bielefeld (FH Bielefeld) auf die Suche nach innovativen Geschäftsideen begeben. Live aus der garage33 übertragen, verfolgten zahlreiche Zuschauer die Veranstaltung an ihren Bildschirmen von zu Hause aus. Vor Ort war wie schon im vergangenen Jahr nur ein kleines Team: Während die Experten-Jury, die beiden Moderatoren Carola Pense (Eventmanagerin der garage33) und Kian Malucha (Gründungscoach der garage33), Prof. Dr. Rüdiger Kabst (wissenschaftlicher Leiter des TecUP und Lehrstuhlinhaber International Business der Universität Paderborn), Karl-Heinz Rawert (Vorstandsmitglied der VerbundVolksbank OWL eG) sowie ein Organisations- und Technikteam in der garage33 waren, kamen die Finalisten live über Zoom zu Wort.

Aus unzähligen Bewerbungen wurden im Vorfeld sieben Teams für das Finale ausgewählt. Die jungen Innovatoren von „Arcadicon“, „Paulus Data“, „Circular Plastic“, „Committo“, „Guido“, „Keekz“ und „Napf Gourmet“ präsentierten in fünfminütigen Pitches Ideen aus den Bereichen Journalismus, Recycling, Tiergesundheit, Angelsport sowie Freizeitgestaltung und begeisterten Jury und Publikum gleichermaßen.

Mit einer Idee zur optimalen Nährstoffversorgung von Haustieren zum ersten Platz

Die Jurymitglieder Thomas Schatton (Geschäftsführender Gesellschafter der W-AYS GmbH & Co. KG sowie Gründer der Four 20 Pharma GmbH), Katharina Weßling (garage33), Sebastian Schrader (Regionalleiter der Volksbank Paderborn, Zweigniederlassung der VerbundVolksbank OWL), Stefanie Pannier (CFE der FH Bielefeld) und Mladen Milicevic (Geschäftsführer und Co-Founder der Unchained Robotics GmbH) kürten „Napf Gourmet“ zum Sieger des „Call for Ideas 2021“. Mit einer Idee zur optimalen Nährstoffversorgung von Haustieren durch einen natürlichen und individualisierten Futterergänzungsmittelmix konnte sich Isis Chantelle Swoboda gegenüber der Konkurrenz durchsetzen und sich den mit 1.500 Euro dotierten Preis sichern. Den zweiten Platz belegten Adrian Hülsmann und Christoph Klaussener. Die B2B-Anwendung „Committo“ soll die Vereinbarungen zwischen zwei Personen transparent machen und auf einfache Art dafür sorgen, dass diese eingehalten werden. Auch ein digitaler B2C Marketplace zur Konsolidierung und Digitalisierung von Dienstleistungsangeboten in der Angelindustrie konnte die Jury überzeugen. Und so belegten Dmitrij Dregert und Dominik Smok mit ihrer Idee „Guido“ den dritten Platz.

„Ich möchte allen sieben Finalisten-Teams zu ihren hochspannenden Ideen und gelungenen Pitches gratulieren. Die Performance der Gewinnerin Isis Chantelle Swoboda war besonders überzeugend, da sie mit ‚Napf Gourmet‘ ihre Leidenschaft und Expertise im Bereich der gesunden Tierernährung verbindet“, so Karl-Heinz Rawert.

Unterstützung bei der Unternehmensgründung

Neben dem Preisgeld bietet sich den Finalisten vor allem die Möglichkeit, ihre jeweilige Businessidee als Gründer mit der Unterstützung der garage33, des CFE sowie der VerbundVolksbank OWL auch in die Tat umzusetzen. Für eine erste Finanzierungshilfe zur Unternehmensgründung unterstützt die garage33 als akkreditierter Netzwerkpartner u. a. bei der Beantragung und Vergabe des „Gründerstipendium.NRW“. Gründer können mit monatlich 1.000 Euro bis zu ein Jahr lang gefördert werden. Das Land Nordrhein-Westfalen will jungen Unternehmen so den Rücken freihalten, damit sie sich auf ihre innovative Geschäftsidee konzentrieren können.