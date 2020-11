CIMON auf der ISS – die nächsten Schritte Vortrag im Heinz Nixdorf MuseumsForum

Paderborn. CIMON ist der frei fliegende Roboter auf der Internationalen Raumstation, der den deutschen Astronauten Alexander Gerst bei Experimenten unterstützt hatte. Am Donnerstag, 10. Dezember, um 19 Uhr im Heinz Nixdorf MuseumsForum berichtet Volker Schmid, DLR-Missionsleiter horizons Bonn, über die spannende Zusammenarbeit von Mensch und Maschine im Weltall. Das Projekt war erfolgreich, sodass mittlerweile der Nachfolger CIMON 2 seinen Dienst aufgenommen hat. Der Referent war Missionsleiter und auf der Erde die rechte Hand von Alexander Gerst. Er gibt Einblicke in die Arbeit von und mit Astronauten, die man sonst nicht bekommt. Der Vortrag gehört zu der Reihe „Aufbruch ins All“, die im Rahmen der gleichnamigen Sonderausstellung zur Raumfahrt im HNF angeboten wird.

Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind erforderlich und werden auf www.hnf.de, unter Telefon 05251-306-661 oder per E-Mail an service@hnf.de entgegengenommen. Von 17 bis 19 Uhr können die Sonder- und die Dauerausstellung kostenlos besucht werden. Der Vortrag wird über einen Livestream auf der Homepage des HNF übertragen. Weihnachten… im Glas Museumspädagogischer Workshop im HNF Es weihnachtet im HNF: Aus Schraubgläsern, Schneeflocken und viel Fantasie entstehen hübsche Dekorationen für die Adventstage. Im Rahmen eines museumspädagogischen Workshops am Samstag, 5. Dezember, von 10 bis 13 Uhr im Heinz Nixdorf MuseumsForum gestalten Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren dekorative Einzelstücke für die Festtage. In der Bastelpause besuchen sie die Roboter PETRA und PETER in der Dauerausstellung. Wer auch seiner Kreativität freuen Lauf lassen möchte, kann sich unter Telefon 05251-306-661 oder auf www.hnf.de anmelden. Der Teilnahmebeitrag beträgt 12,50 Euro.

Weihnachten… am Baum Museumspädagogischer Workshop im HNF Auch wenn der Tannenbaum in seinem grünen Nadelkleid gut aussieht, darf er zu Weihnachten funkeln, glitzern und reich geschmückt sein. In einem museumspädagogischen Workshop am Samstag, 12. Dezember, von 10 bis 13 Uhr im Heinz Nixdorf MuseumsForum basteln Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren Dekorationen für den heimischen Weihnachtsbaum. Nach einem Besuch der Dauerausstellung entstehen aus Zapfen, Holzstielen und Kugeln allerlei Schmuckstücke. Anmeldungen zum Workshop werden unter Telefon 05251- 306-661 oder auf www.hnf.de entgegengenommen. Der Teilnahmebeitrag beträgt 12,50 Euro. Weihnachten… to go Museumspädagogischer Workshop im HNF Die schönsten Geschenke sind selbstgemacht! In einem museumspädagogischen Workshop am Samstag, 19. Dezember, von 10 bis 13 Uhr im Heinz Nixdorf MuseumsForum basteln Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren kleine Geschenke, die mit Süßigkeiten gefüllt ein tolles Mitbringsel für Familie und Freunde sind. In der Bastelpause statten die Teilnehmer den Robotern PETRA und PETER einen Besuch ab. Anmeldungen sind unter Telefon 05251-306-661 oder auf www.hnf.de möglich. Der Teilnahmebeitrag beträgt 12,50 Euro.