car-go-electric.de: Einfach laden

Bielefeld. Die Klimawoche Bielefeld veranstaltet in der zweiten Jahreshälfte ein Digitales Forum. Besonders jetzt ist es wichtig, für den Klimaschutz einzutreten und die Wirtschaft nachhaltig zu gestalten. Zu ausgewählten Themen finden Zoom-Meetings statt, die im Wesentlichen aus einem Vortrag und einer anschließenden Diskussionsmöglichkeit bestehen. Am 12. November bringt Ralf Hildebrandt, Inhaber von car-go-electric.de, allen Interessierten das Thema der Ladestationen näher. Dabei werden unter anderem folgende Fragen beantwortet:

Warum braucht man eigentlich eine Ladestation? Kann man ein Elektroauto nicht einfach mit dem Ladekabel an eine Steckdose anschließen? Und: Wo kann man überall Elektroautos laden? Ob Sie Zuhause oder unterwegs laden, das Elektroauto kommuniziert mit einer Ladestation, bevor es den Ladevorgang startet. Ralf Hildebrandt berichtet, warum das so wichtig ist und was für verschiedene Ladestationstypen es gibt. Natürlich werden auch die aktuellen Förderungen vorgestellt.

Entwickeln Sie gemeinsam mit dem Referenten Bewertungskriterien, um die richtige Ladelösung für Ihren Bedarf zu identifizieren. Die eineinhalbstündige Veranstaltung findet um 18.30 Uhr statt. Interessierte können unter folgendem Link teilnehmen: https://us02web.zoom.us/j/87035758903

Ansprechpartner sind Jens Ohlemeyer, ohlemeyer@klimawoche-bielefeld.de, und Thomas Greif, greif@klimawoche-bielefeld.de