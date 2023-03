A Trio of Innovation: Campus Foundery OWL, InnovationSPIN, and Prof. Dr. Daniel Hunold!

Lemgo. Campus Foundery OWL, ehemals bekannt als Gründungszentrum, ist der neue Name für das Start-up-Zentrum, das im Institut für wissenschaftlichen Dialog an der Technischen Hochschule Ostwestfalen- Lippe liegt. Das Zentrum ist gerade in ein neues Gebäude, InnovationSPIN, umgezogen und hat einen neuen Professor, Dr. Daniel Hunold, begrüßt. Diese aufregende Entwicklung markiert eine neue Ära für die Start-up-Gemeinschaft in der Region, und das Team ist begeistert von den Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen.

Mit dem neuen Namen möchte Campus Foundery Owl das Bewusstsein schärfen und seine Marke als führendes Ziel für Innovation und Entrepreneurship in der Region stärken, um seine Vision zu unterstützen, potenzielle Ideen aus dieser Region auf den Markt zu bringen. Die neue Marke repräsentiert das Engagement des Zentrums, eine unterstützende und kollaborative Umgebung für Start-ups und Unternehmer bereitzustellen, die Entwicklung neuer und innovativer Ideen zu fördern, die eine positive Auswirkung auf die Gesellschaft haben können.

InnovationSPIN bietet eine einzigartige Atmosphäre für Zusammenarbeit, die für einen Inkubator genau richtig ist. Das Gebäude verfügt über offene Raumgestaltung, gemeinsame Arbeitsbereiche und Labore, die es Partnern ermöglichen, Innovationen in Synergie ohne institutionelle Hürden zu entwickeln. Prof. Dr. Andreas Welling, Leiter des Camous Foundery Owl, teilte seine Begeisterung über das neue Gebäude mit und sagte: „Wir freuen uns sehr, ab März in dieser Atmosphäre zu arbeiten. Die Struktur des Gebäudes erlaubt wirkliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen.“

Campus Foundery Owl ist ein Ort, der praxisnahe Bildung bietet, die über institutionelle Grenzen hinweggeht und als Inkubator für OWL-weite Innovationsprojekte dient. Mit dem neuen Gebäude können sie nun noch mehr Ressourcen und Möglichkeiten für ihre Gemeinschaft bereitstellen. Prof. Dr. Daniel Hunold, ein neuer Professor, der sich auf kreatives und kulturelles Entrepreneurship, Business-Coaching und -Training spezialisiert hat, bringt eine Fülle von Erfahrung und Wissen in das Programm ein.

Während Campus Foundery OWL in die Zukunft blickt, bleibt ihre Mission klar: Die Förderung einer Kultur der Innovation und des Unternehmertums in der Region. Sie glauben, dass durch die Unterstützung und Stärkung der nächsten Generation von Innovatoren und Unternehmern ein positiver Einfluss auf die Gesellschaft ausgeübt und das wirtschaftliche Wachstum vorangetrieben werden kann. Mit dem neuen, hochmodernen Gebäude und einem engagierten Expertenteam sind sie mehr denn je entschlossen, unserer Gemeinschaft zu helfen, ihre Ideen in die Realität umzusetzen und ihre Träume von erfolgreichen und nachhaltigen Unternehmen zu verwirklichen.

