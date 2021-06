Bunter Familien-Nachmittag am 4.7. in Nieheim-Oeynhausen

Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge lädt zur neuen Dorf-Rallye am Familien-Nachmittag und vielem mehr ein

Nieheim-Oeynhausen. Wer hätte das gedacht: in Nieheim-Oeynhausen befindet sich der geographische Mittelpunkt des Naturparks Teutoburger Wald/Eggegebirge! Grund genug für den Naturpark und die ortsansässigen Vereine am kommenden Sonntag Klein und Groß zu einer besonderen Entdeckertour durch den Ort zu bitten. Die neue Dorf-Rallye startet am Sportplatz und führt über kurzweilige 2 km durch den gesamten Ort. Für das richtige Lösungswort hält der Naturpark ein kleines Präsent bereit. An den verschiedenen Fragestationen locken vielfach noch weitere Angebote. So gibt es Mitmachaktionen mit den Naturpark-Führer*innen an der Emmer, traditionelles Brotbackhandwerk beim örtlichen Heimatverein und krabbelnde Besonderheiten am Feuerteich beim Angelverein zu sehen. Nicht nur angesehen, sondern auch befühlt und beklettert werden können die trotz ihrer Größe naturgetreu gearbeiteten roten Tierskulpturen von Libelle, Igel, Feuersalamander und Co. des Künstlers Raphael Strauch. Und wer es zwischendurch gerne etwas ruhiger mag: Märchenfrau Ute Rabe hat passende Geschichten rund um die Natur mitgebracht und will den aufgestellten Tieren damit eine Stimme verleihen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Die Vereine reichen für kleines Geld auch kühle Getränke sowie selbstgebackenes Brot, geräucherten Fisch und Kuchen. Der Familien-Nachmittag ist von 13-17 Uhr vorgesehen. Über den Aktionstag hinaus ist der Rallye-Bogen auch dauerhaft im Flyerkasten am großen Informationsschild an der Straße „An der Schule“ verfügbar oder online beim Naturpark.

Mehr Infos: www.naturpark-teutoburgerwald.de

