Bundeswehr-Kontingentwechsel im Kreishaus Gütersloh

28 Soldatinnen und Soldaten aus Euskirchen unterstützen in der Pandemie

Gütersloh. Am Mittwochmorgen begrüßten Landrat Sven-Georg Adenauer und Gesundheitsamtsleiterin Dr. Anne Bunte 28 Soldatinnen und Soldaten vom Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr (ZGeoBW) aus Euskirchen im Kreishaus Gütersloh. Sie werden für ihre Kameradinnen und Kameraden der Panzerbrigade 21 aus Augustdorf übernehmen und die verschiedenen Corona-Teams unterstützen. Damit finden sowohl ein Truppensteller- als auch ein Kontingentwechsel statt.

„Die Soldatinnen und Soldaten aus Augustdorf haben unser Gesundheitsamt monatelang unterstützt. Das war eine echte Entlastung und wir danken ihnen für die gute Arbeit“, betont Adenauer. Im Anschluss an die Begrüßung wurden die Soldatinnen und Soldaten direkt in ihre neuen Teams eingeteilt. Sie werden beispielsweise die Corona-Hotline, das Infiziertenmanagement sowie die Ersterfassung unterstützen. Knapp die Hälfte von ihnen hat ihren Einsatz in der Erstermittlung. Zusätzlich werden weiterhin zwei Kameraden aus Augustdorf unterstützen. Damit sind derzeit 30 Soldatinnen und Soldaten in der Pandemiebekämpfung im Kreis Gütersloh im Einsatz