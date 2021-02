Bürgermeister Michael Dreier wird 60

Gebührend feiern kann er den runden Geburtstag allerdings nicht

Paderborn. Herzlichen Glückwunsch, Michael Dreier! Paderborns Bürgermeister wird am heutigen Montag, 8. Februar, 60 Jahre alt. Auf eine große Feier muss Michael Dreier aufgrund der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns zwar verzichten. „Aber ich habe mir den Tag frei genommen und werde meinen Geburtstag mit meiner Frau Beate verbringen“, sagte er im Vorfeld.

Michael Dreier, der Elektriker gelernt hat, später Elektrotechnik studierte und 15 Jahre beim Energieversorger PESAG und EON-Westfalen-Weser tätig war, wurde im Mai 2014 mit 59 Prozent der Stimmen erstmals zum Paderborner Bürgermeister gewählt: Zuvor hatte der Vater zweier Töchter und eines Sohnes als Bürgermeister zehn Jahre lang erfolgreich die Geschicke der benachbarten Stadt Salzkotten gelenkt. Im September 2020 gelang Dreier, der in Paderborn geboren wurde und in Delbrück-Anreppen aufwuchs, die Wiederwahl in der Domstadt: 52 Prozent der Wählerinnen und Wähler gaben ihm auf Anhieb ihre Stimme, sodass es trotz acht Gegenkandidaten keiner Stichwahl bedurfte.

Als Bürgermeister wusste und weiß Dreier den Kontakt zu den verschiedenen Akteuren der Stadtgesellschaft und die Vielseitigkeit der Themen, mit denen er sich täglich befasst, sehr zu schätzen. Höhepunkte während seiner ersten Amtszeit waren neben seiner Wiederwahl zum Bürgermeister auch die Aufstiege des SC Paderborn in die erste Fußball-Bundesliga und die damit verbundene Begeisterung der Menschen sowie die Parade „Freedom of the City“, bei der im Juli 2018 als Zeichen der deutsch-britischen Freundschaft etwa 1.400 britische Soldaten durch Paderborn marschierten. Außerdem kann sich Dreier nur allzu gut an die Bombenentschärfung im April 2018 erinnern. Rund 26.000 Menschen mussten damals in einem Radius von drei Kilometern rund um den Fundort evakuiert werden. Ganz wichtig war und ist für ihn die erfolgreiche Aufnahme der Flüchtlinge. Für die Entwicklung Paderborns ganz wesentlich hält Dreier die sehr positive Wohn- und Wirtschaftsentwicklung, insbesondere die Erfolgsgeschichte der „Garage 33“ für die Startup-Szene.

Während Michael Dreiers erster Amtszeit ging auch die bauliche Entwicklung der Stadt Paderborn voran: Davon zeugen unter anderem der neue Markt- und Domplatz, die neu gestalteten Königsplätze oder auch die Umgestaltung des mittleren Paderquellgebietes. Seit Januar 2020 ist der Weg für den Bau des neuen Stadthauses frei. Einen Schub für die Mobilität und eine deutliche Aufwertung des gesamten Bereiches erwartet Dreier durch das Hauptbahnhof-Projekt, bei dem der Neubau der Empfangshalle mit einem Hotel kombiniert wird.

Mit Blick auf die kommenden Jahre freut sich der Bürgermeister auf eine gute Zusammenarbeit in der Koalition, welche sich schon in den Koalitionsverhandlungen gezeigt hat, sowie sachorientierte Diskussionen im Stadtrat. Dass ihn die Herausforderungen der Corona-Pandemie noch lange begleiten werden, ist ihm bewusst: „Es gibt in Paderborn keinen Lebensbereich, der von den Auswirkungen nicht unmittelbar betroffen ist“, sagt Dreier, der stets den Anspruch hat, die Menschen bei seinen Entscheidungen mitzunehmen. „Als Bürgermeister möchte ich auch weiterhin nah an den Menschen sein.“ Die Corona-Pandemie habe einmal mehr gezeigt, wie sehr Paderborn zusammensteht. „Mein Dank geht an die gesamte Stadtgesellschaft für das große und vielfältige ehrenamtliche Engagement nicht nur im Zusammenhang mit dieser außergewöhnlichen Situation“, so Michael Dreier.

Neben all seiner politischen Arbeit ist Michael Dreier ein Familienmensch, der Halt und Kraft aus seiner christlichen Verwurzelung schöpft: So wie an seinem heutigen Geburtstag verbringt er die knapp bemessene freie Zeit gern mit Ehefrau Beate, mit der er seit 1983 verheiratet ist. Auch zu seinen Kindern und mittlerweile drei Enkelkindern sowie zu seinen Eltern pflegt er eine enge Verbindung – wenn nicht durch persönliche Treffen, dann zumindest telefonisch.

Dreier ist ebenfalls gerne in der Natur unterwegs: Ganz besonders dann, wenn er den Gang an die frische Luft mit dem Ausführen seiner beiden Hunde oder mit seinem großen Hobby, der Imkerei, verbinden kann. „So tanke ich neue Energie für meine Aufgaben als Bürgermeister“, sagt er. Vielleicht ja auch heute, an seinem 60. Geburtstag.

Die Redaktion des OWL-Journal wünscht Bürgermeister Michael Dreier alles Gute zum 60. Geburtstag.