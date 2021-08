Bürgermeister Dreier erhielt Antwort vom britischen Kommandanten

Paderborn. Die Pläne zur Nutzung des Übungsgeländes rund um die Athlone-Kaserne am Rande des Truppenübungsplatzes sind noch offen. Deshalb plant die britische Armee im Herbst eine detaillierte Studie zur zukünftigen Nutzung des Übungsgeländes rund um die Athlone Kaserne in Sennelager. Das teilte jetzt Tim Hill, Kommandeur der britischen Armee in Deutschland, Paderborns Bürgermeister Michael Dreier als Antwort auf seine Anfrage mit.

Die Planungen erfolgten im engen Austausch, so Hill. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, den Bundesforst, die Stadt Paderborn und den Ortsteil Schloss Neuhaus werde man aktiv in den Diskussions- und Planungsprozess einbeziehen. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden keine endgültigen Entscheidungen getroffen. Er betonte, dass es den britischen Streitkräften ein wichtiges Anliegen sei, das herzliche und freundschaftliche Verhältnis mit der örtlichen Gemeinschaft aufrecht zu erhalten.

Weiterhin teilte Herr Hill mit, dass die Verwaltung des Schießbetriebs auf dem Truppenübungsplatz routinemäßig in dem Gebiet patrouilliert und möglicherweise ungewollt Schutzmaßnahmen ergriffen hat, bevor die detaillierten Planungsberatungen stattgefunden haben. Als er letzte Woche darauf aufmerksam gemacht wurde, forderte er sie sofort auf, jegliche dieser Maßnahmen umgehend einzustellen. Es gibt daher zum jetzigen Zeitpunkt keine Änderung des gegenwärtigen Status quo.

„Für die schnelle und konkrete Antwort danke ich Tim Hill sehr herzlich. Zur weiteren Abstimmung werde ich gemeinsam mit Landrat Christoph Rüther in bewährter Weise alle Beteiligten zu einem gemeinsamen Gespräch einladen“, so Paderborns Bürgermeister Michael Dreier.

Die Athlone Kaserne, die von den Briten als Kampfpanzer-Kaserne genutzt wird, hat eine Größe von circa 31 Hektar und gehört zum Stadtteil Schloß Neuhaus. Die Kaserne wird zukünftig nicht freigezogen. Rund 200 Soldaten der britischen Armee bleiben mit ihren Familien weiterhin am Standort. Damit wird ein Teil der Wohneinheiten weiterhin genutzt.