Buchpremiere: Kneipen, Kult und Kellergeister

Bielefeld (bi). Am Freitag, 1. April, lesen Frank Tippelt und Willibald A. Bernert in der Stadtbibliothek am Neumarkt um 20 Uhr aus ihrem Buch „Kneipen, Kult und Kellergeister“.

Nach dem Erfolg des ersten Teils „Kneipen, Kult und Kakerlaken“ folgt nun der zweite Teil unter dem Namen „Kneipen, Kult und Kellergeister“.

Kultige Studentenkneipen und glamouröse Szenetreffs, ausschweifende Partynächte und Arminia-Lust und -Frust: Wo die Szene zuhause ist, da ist die

Luft geladen, da ist Reibung, da ist Spannung, da knistert und funkt es bis in die Morgenstunden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind erneut zu Gast in Bielefelder Kult-Kneipen bei stadtbekannten Wirten, treffen auf schrille Gäste und hören unglaubliche Geschichten aus dem Bielefelder Kneipenleben.

Das Buch führt in fünf prickelnde Spaziergänge zu Kneipen, Bars und Restaurants, die in den 60er- bis 90er-Jahren Lokal-Geschichte geschrieben haben.

Für eine musikalische Untermalung des Abends sorgen die Band Loopahead mit Unterstützung durch den Sänger Steve Haggerty.

Der Eintritt ist frei. Es gilt die 3G-Regel. Einlass: 19.30 Uhr