Breites Themenspektrum: Geschäftsstelle Ehrenamt stellt Fortbildungsprogramm vor

Kreis Höxter. Die Geschäftsstelle Ehrenamt des Kreises Höxter bietet auch im Jahr 2022 wieder kostenlose Fortbildungen für Ehrenamtliche und Vereine an. Beginnend mit einem Online-Seminar rund um die sozialen Medien am Donnerstag, 17. März, sind noch acht weitere Veranstaltungen geplant.

„Wer haftet wann, wie sieht es mit Datenschutz aus oder wie stelle ich einen Förderantrag? Diese und noch weitere Fragen tauchen im Ehrenamt immer wieder auf. Mit unserem Fortbildungsangebot möchten wir die Ehrenamtlichen unterstützen und ihnen gebündelte Informationen zur Verfügung stellen“, sagen die Ehrenamtsmanagerinnen des Kreises Höxter, Bernadett Walker und Katharina Serinelli.

Sie haben sämtliche Fortbildungen des Jahres 2022 in einem Flyer zusammengefasst, der nun im Kreis Höxter verteilt wird. Darüber hinaus sind bei der Geschäftsstelle Ehrenamt weitere Exemplare erhältlich, die von den Ehrenamtlichen und Vereinen angefragt werden können.

Am Donnerstag, 17. März, startet das Angebot um 17 Uhr mit einem Seminar zum Thema „Einstieg in Social-Media für Engagierte und Vereine“. Referentin Katrin Gildner klärt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darüber auf, wie sie Plattformen wie Facebook und Instagram nutzen können, um von ihrer ehrenamtlichen Arbeit zu erzählen, neue Mitglieder zu finden oder Kontakte zu knüpfen.

„Viele wissen nicht, was sie posten sollen und nutzen diese Möglichkeit deshalb nicht. Aber kein Engagement ist so unbedeutend, dass es darüber nichts zu erzählen gibt“, wissen Bernadett Walker und Katharina Serinelli. Interessierte bringen im Idealfall schon Grundkenntnisse mit, zum Bespiel aus der privaten Nutzung, auf die sie dann während des Seminars aufbauen können.

Anmeldungen sind bis Donnerstag, 3. März, über die Webseite der Geschäftsstelle Ehrenamt möglich: www.ehrenamt.kreis-hoexter.de.

Dort gibt es auch weitere Informationen zu den einzelnen Fortbildungen sowie eine Anmeldemöglichkeit zum Newsletter der Geschäftsstelle Ehrenamt, der die Ehrenamtlichen im Kreis Höxter regelmäßig über Neuigkeiten informiert.

Folgende weitere Fortbildungen sind für den Jahresverlauf geplant:

„Datenschutz für Vereine“ am Mittwoch, 6. April, von 17 bis 19 Uhr, Referent: Andreas Durnio, Datenschutzbeauftragter.„Prävention sexualisierter Gewalt im Verein“ am Dienstag, 10. Mai, von 17 bis 19 Uhr, Referent: Marc Zander, Fachreferent Prävention sexualisierter Gewalt im Sport (PSG).

„Versicherungsschutz im Ehrenamt“ am Mittwoch, 22. Juni, von 17 bis 19 Uhr, Referent: Patrick Busse, Dozent und Vereinsmanager.

„Das 1×1 der Fördermittel“ am Samstag, 13. August, von 10 bis 16 Uhr, Referentin: Claudia Wilke, Referentin für Fördermittelberatung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt.

„Nachfolger:in gesucht – Vorstandsnachfolge im Verein“ am Samstag, 24. September, von 10 bis 16 Uhr, Referent: Bernd Hoeber, Dipl. Sozialpädagoge.

„Haftungsverhältnisse im Verein“ am Dienstag, 18. Oktober, von 17 bis 19 Uhr, Referent: Michael Röcken, Rechtsanwalt.

„Buchführung in gemeinnützigen Vereinen“ Teil l am Donnerstag, 17. November, und Teil ll am Donnerstag, 1. Dezember, jeweils von 17 bis 19 Uhr, Referent: Wolfgang Pfeffer, Dozent und Betreiber von vereinsknowhow.de.