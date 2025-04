Brasseler: Vorläufige Geschäftszahlen 2024 und strategische Investitionen

Medizintechnikgruppe Brasseler veröffentlicht vorläufige Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024

Lemgo. Die Medizintechnikgruppe Brasseler legt die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 vor. Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds konnte das Unternehmen eine Umsatzsteigerung von 2,4 % im Vergleich zum Vorjahr erzielen. Dies entspricht einem Nettoumsatz in Höhe von rund 233 Millionen Euro.

Während die Voraussetzungen durch steigende Kosten und zunehmenden internationalen Wettbewerb anspruchsvoll bleiben, investiert Brasseler strategisch weiter und intensiviert die Zusammenarbeit mit Kunden und Produktanwendern.

Komet Medical: Weiterhin dynamisches Wachstum

Komet Medical setzte seinen Wachstumstrend fort und erzielte im Jahr 2024 ein Umsatzwachstum von rund 11 %.

Unter dieser Marke tritt Brasseler als eine der führenden Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisationen (CDMO) für chirurgische Instrumente und Produkte in der allgemeinen Knochenchirurgie (HNO/Neuro/Orthopädie/Traumatologie) und der dentalen Implantologie auf.

Die fortgesetzte starke Entwicklung ist einerseits auf die wachsende Nachfrage zurückzuführen. Andererseits zeigt die strategische Positionierung ihre Wirkung durch eine herausragende Kombination aus regulatorischem Know-how, Fertigungsexzellenz und umfassenden Dienstleistungen für große Medizintechnikunternehmen.

„Komet Medical bewegt sich in einem dynamisch wachsenden Markt mit langfristigen Chancen. Den Erfolg verdanken wir, neben der anerkannt hohen Produktqualität, u. a. unseren erheblichen Fortschritten in der Digitalisierung der Produktion, dem vorausschauenden Kapazitätsausbau und der internationalen Aufstellung unserer Vertriebsaktivitäten“,

sagt Stephan Köhler, Sprecher der Geschäftsführung von Brasseler.

Komet Dental: Stabilität in einem herausfordernden Markt

Der größte Geschäftsbereich der Gruppe, Komet Dental, konnte mit einem Umsatzwachstum von rund 1 % das Vorjahresniveau halten.

Der Markt für dentale Verbrauchsmaterialien ist durch Marktschwäche, Veränderungen in den Vertriebsstrukturen und starken Wettbewerb geprägt. Gleichzeitig ist die Material- und Personalkostensituation weiter angespannt.

Mehrere innovative Produkte in den Anwendungsfeldern Endodontie und klassische Zahnheilkunde werden 2025 neu eingeführt – darunter ein neuer Endomotor und digitale Serviceprodukte zur Vereinfachung des Praxisablaufs.

In Italien wurde ein internationales Trainingscenter im Rahmen der Komet Academy eröffnet. In Großbritannien sorgt eine neue Vertriebsgesellschaft für mehr Kundennähe und eine bessere Betreuung, ergänzt durch einen neuen Webshop.

„Unser Ziel ist es, mit unseren Handelspartnern und den eigenen Vertriebsstrukturen, die Nähe zu unseren Kunden in unseren Fokusmärkten weiter zu stärken.

Wir sehen einen großen Bedarf in der zahnmedizinischen Weiterbildung und werden uns mit unserer Komet Academy als Partner in diesem Feld positionieren“,

erklärt Köhler.

Gezielte Investitionen für langfristige Wettbewerbsfähigkeit

Brasseler investiert weiterhin gezielt in den Standort Lemgo und in digitale sowie internationale Vertriebsstrukturen.

Im Sommer 2024 wurde eine neue Produktionshalle sowie ein modernes Aus- und Weiterbildungszentrum eröffnet. Außerdem wurden rund 50 neue Mitarbeitende eingestellt.

Ausblick

Brasseler gehört zu den TOP 50 Medizintechnikunternehmen in Deutschland.*

Das Familienunternehmen verfolgt einen langfristig orientierten Wachstumskurs und zeigt sich trotz des herausfordernden Umfelds optimistisch für die Zukunft.

„Unser Ziel ist es, nachhaltiges Wachstum zu sichern und unsere Position als zuverlässiger, internationaler Partner in der Medizintechnik weiter auszubauen“,

betont Köhler.

*Quelle: 250116_TOP100-Medizintechnikunternehmen-in-Deutschland_2025_FINAL.pdf

Über Brasseler

Als Familienunternehmen steht Brasseler seit über 100 Jahren für qualitativ hochwertige Produkte für Zahnmedizin und Chirurgie.

Heute ist Brasseler ein global tätiges MedTech-Unternehmen mit rund 1.500 Mitarbeitenden weltweit, davon 1.200 in Lemgo.

Über Komet Medical

Komet Medical ist eine führende CDMO für chirurgische Instrumente in der Orthopädie, Traumatologie, HNO-/Neurochirurgie und dentalen Implantologie – von der Planung über die Fertigung bis zur Verpackung.

Über Komet Dental

Seit 1923 bietet Komet Dental das weltweit größte Lieferprogramm an rotierenden Dentalinstrumenten. Mit 25.000 Produkten in über 100 Ländern deckt Komet Dental nahezu den gesamten Bedarf – ergänzt durch Schulungen der Komet Academy.