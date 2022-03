Bienen, Ameisen und Schmetterlinge

Es gibt 1,4 Milliarden Insekten für jeden Menschen auf der Welt, doch wir beachten sie kaum. Das soll in dieser Woche anders sein: Gemeinsam mit erfahrenen Teamer:innen folgen die Jugendlichen den Spuren der Insekten, entdecken ihre Geheimnisse im Teutoburger Wald und überlegen, wie sie sie schützen und ihr Leben nachhaltiger gestalten können.

„Auf dem Programm stehen viele spannende Spiele und Gruppenaufgaben in der Natur – der Teutoburger Wald beginnt schließlich direkt vor der Tür vom Haus Neuland“, sagt Carola Brindöpke, die in der Bildungsstätte den Fachbereich Jugendbildung leitet. „Die Jugendlichen lösen gemeinsam einen Kriminalfall rund um Honigbienen, rollen ‚Seedballs‘ – also kleine Samenbälle – und bauen schließlich sogar ein gemeinsames Insektenhotel“, verrät sie.