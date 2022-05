Bielefelder Unternehmer in Orlando geehrt

Bielefeld. Der so genannte „Fred L. Turner Golden Arch Award“, ist die höchste Auszeichnung innerhalb der McDonald’s Welt. Und sie ist selten. Sehr selten. McDonald’s FranchisePartner Arndt Heiderich, welcher derzeit insgesamt neun Restaurants in Bielefeld und Paderborn betreibt, durfte in diesem Jahr die begehrte Trophäe entgegennehmen.

Nur die Top 1% aller Franchise-Partner:innen weltweit werden alle zwei Jahre ausgezeichnet – in diesem Jahr waren es gerade einmal 42 Franchise-Partner:innen aus 20 Ländern. Neben einem GalaAbend, welcher an die Verleihung der Oscars erinnert, wurden die Gewinner vor über 12.000 Besuchern auf der McDonald‘s WorldWide Convention in Orlando, Florida gefeiert. „Es ist schon ein umwerfendes und einzigartiges Erlebnis und schwer in Worte zu fassen. Das Dinner mit dem globalen Vorstand rund um unseren President und CEO Chris Kempczinski war sicherlich das Highlight. Am Morgen danach auf der großen Bühne stehen zu dürfen, auf der während der Convention auch Weltstars wie Pink, Christina Aguilera und Bruno Mars aufgetreten sind, so etwas gibt es nur bei McDonald’s.“, schwärmt Heiderich sichtlich begeistert.

Um für den Award nominiert zu werden, bedarf es eines außerordentlichen und überdurchschnittlichen persönlichen Einsatzes eines Franchise-Partners für die Marke McDonald’s, deren Gäste und Mitarbeiter:innen. Denn es geht dabei um weit mehr als die Vorgaben des Systems vorbildlich umzusetzen und somit ein herausragendes Gästeerlebnis zu schaffen. McDonald’s versteht Heiderich als Marke, die mit Menschen für Menschen arbeitet. Eine „People-Company“ wie er es nennt. „Es ist meine Philosophie, mit gutem Beispiel voranzugehen und unsere Werte wie Wertschätzung und Familie, für die McDonald‘s seit Jahrzehnten steht, zu leben und sie für unsere

Gäste und mein Team erlebbar zu machen.“ So ist Heiderich besonders stolz, sich auch stets als Chancengeber zu verstehen. Einer seiner ehemaligen Auszubildenden ist inzwischen als Gebietsleiter tätig und verantwortet das operative Geschäft seiner Restaurants. „Ohne Teamwork geht es nicht. Und somit widme ich meinen Award meinem fantastischen Team und meiner Familie, die mich tagtäglich unterstützen.“, so Heiderich. Zudem gehört es zum Selbstverständnis von Arndt Heiderich, sich auf lokaler Ebene als festen Bestandteil der Community zu sehen. Heiderich ist gut im Großraum Ostwestfalen vernetzt, gehört zahlreichen Gremien an und unterstützt unter anderem engagiert das Ronald McDonald Kinderhaus in Bad Oeynhausen. „Ich bin stolz, der Marke McDonald’s vor Ort ein Gesicht zu geben.“

In den letzten Jahren hat sich bei McDonald’s viel getan und verändert. Die Restaurants sehen gänzlich anders aus, Gäste bestellen und bezahlen mit ihrem Smartphone und Krisen, wie zuletzt Corona, galt es zu bewältigen. „Immer wieder hat sich hier die Stärke aber auch die Innovationskraft des Systems gezeigt. Ich bin wirklich dankbar, Teil von etwas ganz Großem zu sein – Teil der McFamily. Diese höchste Auszeichnung in unserem System erfüllt mich mit Demut und unglaublichem Stolz.“, freut sich Heiderich sichtlich.