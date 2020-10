Bielefelder Songnächte 2020/21

Bielefeld. Stimmungsvoll, poetisch und modern gehen die Bielefelder Songnächte in eine neue Saison! BITel, Kulturamt und NewTone zeigen in vier Konzerten unterschiedlichste Stile und Klangfarben des Singer-Songwritings.

Die Songnächte in neuem Look

Dieses Jahr strahlen die Bielefelder Songnächte in ihrem neuen Design ganz besonders stark: Ein Plektron, Saiten einer Gitarre und Klaviertasten werden zu- sammengefügt zu einer Bildmarke, ein stimmungsvoller Farbverlauf, der an Scheinwerferlicht erinnert, sorgt für den entsprechenden Glanz – ein Erschei- nungsbild mit einprägsamem Charakter.

Der Sound von Fernweh

Ronja Maltzahn eröffnet die Bielefelder Songnächte am 12. November im Tor 6 Theaterhaus mit unverwechselbarer Lebensfreude. Inspiriert durch ihre Rei- sen quer durch die Welt singt die 26-jährige selbstkomponierte Songs in sieben Sprachen und betont ihre warme Stimme eigenständig mit Cello, Gitarre und Kla- vier. Bei den Bielefelder Songnächten stellt sie, gemeinsam mit ihrer Band, ihr neues Album »Worldpop« vor, dass Ende des Jahres erscheinen soll.

Neo-Synthie-Pop

Synthetischen 80s-Sound und selbstbewusste Texte präsentiert Powerfrau E- lena Rud am 22. Januar im Nr.z.P. Die Münchenerin hat dort, wo Liebe und Melancholie aufeinandertreffen, das thematische Zuhause für ihre Songs gefun- den. Elenas unverwechselbare Stimme, eingehüllt in harmonische E-Gitarren- wellen, lässt die Musik mal exzessiv und schnell, mal kühl und fesselnd erschei- nen. Ihre Debütsingle »I Am Right Here« thematisiert den Balanceakt von Ab- hängigkeit und Freiheit im Leben.

Folk-Rock aus Südtirol

Rau, unbezähmbar und mitreißend wird es am 5. Februar im Forum mit der Folkrock-Band Mainfelt. Kompromisslose Leidenschaft und unwiderstehliche Spielfreude zeichnen die Shows der vier Musiker aus Südtirol aus; herzerwär- mende Balladen, zum Stampfen anregende Rhythmen, rockige Ausreißer und folkloristisch angehauchte Chöre vermitteln ein Gefühl von Freiheit.