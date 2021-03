Besuch des HNF ohne Anmeldung

Paderborn. Das Heinz Nixdorf MuseumsForum ist ab heute wieder geöffnet. Aufgrund der neuesten Allgemeinverfügung des Kreises Paderborn ist eine Terminbuchung nicht notwendig. Dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr kann das weltgrößte Computermuseum besucht werden. Bestehen bleibt die Beschränkung der Besucherzahl, sodass es vor allem an Wochenenden zu Wartezeiten kommen kann. Abstandsregeln und die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen, bleiben bestehen. Wer will, kann am Eingang des Museums eine kontaktlose Temperaturmessung vornehmen.

Besondere Attraktion ist der neu eröffnete Ausstellungsbereich zur Mikroelektronik. Die Besucher erhalten vielfältige Einblicke in die Produktion, Funktion und Bedeutung der Mikroelektronik in der heutigen Zeit: Vom hundert Kilogramm schweren Silizium-Einkristall, über hauchdünne, zerbrechliche Wafer-Scheiben bis hin zu den kleinen Chips in fertigen Produkten. Zum Abschluss des Ausstellungsbereichs steht ein Ausblick in die Mikrotechnologie von morgen.