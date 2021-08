Beratung für Unternehmen und Gründer

pro Wirtschaft GT und Stadt Versmold laden zur Sprechstunde am 02. September ein

Kreis Gütersloh. Am Donnerstag, 02. September, von 14 bis 17 Uhr findet in Versmold die ‚prowi vor Ort-Sprechstunde‘ statt. Das Angebot richtet sich an Existenzgründer, junge oder auch langbestehende Unternehmen. Die Beratungsinhalte reichen von Fördermittelberatung für Existenzgründungen oder Innovations- und Digitalisierungsprojekte über die Vermittlung von ehrenamtlichen Mentoren bis hin zur Unterstützung im Krisenfall oder Maßnahmen zur (Weiter-) Entwicklung einer familienfreundlichen Unternehmenskultur. Die Sprechstunde findet im Rathaus der Stadt Versmold statt.

Die Beratung ist kostenlos, gebeten wird um eine verbindliche Anmeldung. Ansprechpartnerin ist Anna Niehaus, Telefon 05241 851089. www.prowi-gt.de