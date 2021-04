Beratung für Unternehmen und Gründer

pro Wirtschaft GT und Gemeinde Steinhagen laden zur Sprechstunde am 21. April ein

Kreis Gütersloh/Steinhagen. . Am Mittwoch, 21.April, von 14 bis 17 Uhr findet in Steinhagen die ‚prowi vor Ort-Sprechstunde‘ statt. Das Angebot richtet sich an Existenzgründer, junge oder auch langbestehende Unternehmen. Die Beratungsinhalte reichen von Informationen zu Corona-Hilfsangeboten, Fördermittelberatung für Existenzgründungen oder Innovations- und Digitalisierungsprojekte über die Vermittlung von ehrenamtlichen Mentoren bis hin zur Unterstützung im Krisenfall oder Maßnahmen zur (Weiter-) Entwicklung einer familienfreundlichen Unternehmenskultur. Die Sprechstunde kann nach Wunsch persönlich im Rathaus oder als Onlinebesprechung stattfinden.