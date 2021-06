Beratung für Erfinderinnen und Erfinder

pro Wirtschaft GT lädt zur Sprechstunde mit Patentanwalt Maximilian Pellengahr ein

Kreis Gütersloh. Am Freitag, 25. Juni zwischen 09.00 und 13.00 Uhr bietet die pro Wirtschaft GT eine Beratungssprechstunde für innovative Unternehmen, potenziell neu zu gründende Unternehmen und private Erfinderinnen und Erfinder aus dem Kreis Gütersloh an. Patentanwalt Maximilian Pellengahr von der Kanzlei ‚Bauer Wagner Priesmeyer‘ aus Gütersloh informiert in einem kostenlosen 60-minütigen Gespräch unter anderem über Schutzrechte, Kosten und Förderprogramme. Das Gespräch kann vor Ort bei der prowi oder online geführt werden.

Eine Anmeldung im Vorfeld ist erforderlich. Ansprechpartner ist Matthias Vinnemeier, E-Mail m.vinnemeier@prowi-gt.de , Telefon 05241 851091.

Weitere Informationen auf www.prowi-gt.de .

Bildzeile: Online oder persönlich: Maximilian Pellengahr berät Erfinderinnen und Erfinder.