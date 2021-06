Songs von und mit Matthias Nagel auf dem Berliner Platz.

Gütersloh. „Begleitmusik“ zum Re-Start in der Innenstadt: Am Mittwoch, 23. Juni, um 17 Uhr ist die Kastanie auf dem Berliner Platz Bühne für Matthias Nagel. Der Singer-Songwriter aus Schloss Holte-Stukenbrock spielt fast ausschließlich Eigenkompositionen. Seine Musik bezeichnet er selbst als „genreübergreifenden Indie-Folk-Pop“.

Sein Publikum in der Stadt kennt er sozusagen von der Basis her, denn er hat als Straßenmusiker angefangen. Inzwischen spielt er auch in Bars, auf kleinen Festivals oder in kleineren Konzerthallen. Jeden Mittwoch um 17 Uhr präsentiert der städtische Fachbereich Kultur in den kommenden Wochen Kultur-Häppchen in der Innenstadt und lädt damit zum Aufenthalt ein, ohne auf zu große Menschenansammlungen zu setzen.