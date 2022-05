BBQ-Express der Landeseisenbahn Lippe startet in die nächste Runde

Nordlippe. Abpfiff, Abfahrt, Angrillen – am 25.06.2022 geht der BBQ-Express der Landeseisenbahn Lippe wieder auf die Schiene. Um 17:00 Uhr nimmt die historische Museumseisenbahn am Bahnhof in Bösingfeld ihre Fahrt auf und wird auch bei einer Tour mit der Elektrolok ordentlich einheizen, und zwar am Grill. Die Gäste erwartet ein reichhaltiges BBQ-Buffet mit regionalen, lippischen Grillspezialitäten und Beilagen.

Nach einer halben Stunde Fahrt durch das Extertal wird am Bahnhof in Alverdissen ein Halt eingelegt und offiziell die Grillsaison gestartet. Das frisch zubereitete Buffet mit Bratwurst, Nacken-, Putensteaks und Beilagen wird durch Vereinsmitglied Jan-Philipp Tönebön im Zug eröffnet.

Auf der gemütlichen Rückreise in Richtung Bösingfeld wird ein kleiner Nachtisch ausgeteilt. Insgesamt wird die Fahrzeit inklusive des Aufenthalts in Alverdissen, drei bis vier Stunden dauern. Während der gesamten Fahrt stehen Servicemitarbeiter bereit, den Gästen Getränke am Platz zu servieren.

Wer statt einer klassischen Grillparty im Garten etwas ganz Besonderes erleben möchte, der ist hier genau richtig!

Der Museumszug fährt ab Bösingfeld, Am Bahnhof 1, Extertal um 17:00 Uhr. Das Ticket für Erwachsene kostet 38 Euro, das für Kinder 30 Euro. Im Fahrpreis sind die Bahnfahrt, ein Kaltgetränk, das Grillbuffet und ein kleiner Nachtisch enthalten. Die Tickets sind ab sofort im Onlineshop der Landeseisenbahn Lippe verfügbar unter www.landeseisenbahn-lippe.de/ticket-shop

Während der Fahrt sind die Bestimmungen zum Infektionsschutz gemäß der aktuell gültigen Fassung der Corona-Schutzverordnung einzuhalten. Die Fahrt findet nur bei Erreichen der Mindesteilnehmerzahl statt!