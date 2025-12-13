Baumschmück-Aktion Bad Oeynhausen begeistert Innenstadt

Kinder aus Bad Oeynhausen und Löhne schmücken festliche Tannenbäume

Bad Oeynhausen. Baumschmück-Aktion Bad Oeynhausen begeistert die Innenstadt: Auf dem Bahnhofsvorplatz und an der Glühweinbude des Lions-Clubs auf dem Inowroclaw-Platz wurden zahlreiche Tannenbäume festlich geschmückt. Insgesamt 316 Schul- und Kitakinder aus Bad Oeynhausen und Löhne verwandelten die Bäume in kleine und große Kunstwerke.

Zum dritten Mal hat die Staatsbad GmbH insgesamt 13 Kitas und Schulen zur großen Baumschmück-Aktion eingeladen. Drei große Bäume auf dem Bahnhofsvorplatz und sechs kleinere Varianten stellte die Gärtnerei Schlüter gemeinsam mit dem Lions-Club bereit. Bis zum Mittag entstanden aus den grünen Rohlingen bunte und glitzernde Kunstwerke, die zuvor mit viel Liebe und Handarbeit in den Einrichtungen vorbereitet wurden.

Damit die fleißigen Helfer nach getaner Arbeit nicht frieren mussten, sorgte der Lions Club für eine wärmende Stärkung mit kostenfreien heißen Getränken.

Teilgenommen haben: Schule Wittekindshof, Kita Weserbande, Kita Zwergenhaus, Kita Oeynhausener Schweiz, Grundschulverband Wichern-Lohe, Johannes Kindergarten Melbergen, Johanniter Kita Kunterbunt, Kita Martin Luther Hof, Grundschule Altstadt, Europaschule, Arche Noah Eidinghausen, Altstadtmäuse und die Schule am Weserbogen.