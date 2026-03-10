Baggerfahren und Rohre verlegen: Start der Hagedorn-Kinderuni 2026 im April

Bis zum 20. März können sich Kinder zwischen 10 und 14 Jahren für die Kinderuni 2026 anmelden. Das praxisorientierte Programm bietet 30 Plätze.

Gütersloh. Am 16. April 2026 startet bei Hagedorn wieder die Kinderuni. Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren können in sechs zweistündigen Veranstaltungen verschiedene Bereiche der Hagedorn Unternehmensgruppe kennenlernen – von Abbruch über Recycling bis zum Tiefbau, der Schwerlastlogistik und zur Revitalisierung

Im Mittelpunkt steht das praktische Erleben: Die Teilnehmenden dürfen Wasserrohre verlegen, Bagger und Radlader fahren und die firmeneigenen Simulatoren testen. Ziel ist es, erste Einblicke in die Arbeitswelt zu ermöglichen und Interesse an technischen Berufen zu wecken. Alle Kinder, die die Kinderuni abschließen, erhalten ein Diplom. Außerdem garantiert Hagedorn ihnen ein Vorstellungsgespräch, sobald sie sich bewerben – für ein Praktikum, eine Ausbildung oder einen späteren Berufseinstieg.

Die Kinderuni beginnt am 16. April und findet in der Hagedorn-Zentrale in der Werner-von-Siemens-Straße 18 in Gütersloh statt. Weitere Termine sind der 21. Mai, 25. Juni, 10. September, 14. Oktober und 12. November. Die Anmeldung ist bis Freitag, 20. März, möglich. Es stehen 30 Plätze zur Verfügung. Interessierte können eine kurze Vorstellung und ein Foto des Kindes per E-Mail an Kirsten Logiewa schicken (kirsten.logiewa@ug-hagedorn.de). Alternativ kann eine Vorlage für die Bewerbung über folgenden Link heruntergeladen werden: www.unternehmensgruppe-hagedorn.de/kinderuni