Azubi von DMG Mori aus Bielefeld gibt Einblicke in seine Arbeit

Stuttgart/Bielefeld. Ab dem 9. April 2022, 20:15 Uhr, startet die erste Staffel der neuen Serie „Superjobs XXL“ des Senders „Welt der Wunder TV”. Dort stellt Jessica Jörges, Deutschlands „beste Malerin“ 2018, Influencerin und Teilnehmerin der WM der Berufe (WorldSkills), zwölf Ausbildungsberufe aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung vor. Dabei zeigt sie, dass die duale Berufsausbildung in Deutschland der direkte Einstieg in eine chancenreiche Berufskarriere sein kann.

Den Serienauftakt bildet der Beruf Zerspanungsmechaniker/in, Fachrichtung Drehen. Dazu besucht die Reporterin die Firma DMG Mori in Bielefeld. Gemeinsam mit dem Auszubildenden Samuel Zelmer und dessen Ausbildungsleiter Hanno Hapke erklärt Jessica Jörges in der 30-minütigen Sendung Inhalte, Hintergründe und Chancen des Ausbildungsberufs.

Bis zum 14. Mai 2022, strahlt der Sender jeden Samstag, um 20:15 Uhr, zwei Folgen der neuen Serie „Superjobs XXL“ aus. Neben dem Beruf Zerspanungsmechaniker/in werden auch Ausbildungsberufe aus den Bereichen Kirchenmalerei und Denkmalpflege, Mechatronik, Industriemechanik, Mechatronik Automation, Fachinformatik für Systemintegration, Zerspanungsmechanik Fräsen, Kfz-Mechatronik für Nutzfahrzeuge, Industrie 4.0, Marketingkommunikation, Elektronik für Geräte und Systeme sowie Bauzeichnen vorgestellt.

Wiederholt werden die Folgen jeweils am Montag um 17 Uhr und am Donnerstag um 22:15 Uhr. Alle Folgen sind nach ihrer Erstausstrahlung auch auf dem YouTube-Kanal von Welt der Wunder TV zu finden.

Welt der Wunder TV ist weltweit kostenfrei über Satellit, Kabel (Vodafone Senderplatz 505), per Live-Stream, Smart TV App oder IPTV empfangbar. „Superjobs XXL” ist eine Produktion von WorldSkills Germany in Zusammenarbeit mit der HDTV Event Produktion in Kooperation mit Welt der Wunder TV.

Weitere Informationen zu allen Berufen und Folgen finden Sie unter: https://www.worldskillsgermany.com/de/superjobs-xxl/