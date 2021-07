„Azubi Meet & Greet“ vor Ausbildungsbeginn

Rheda-Wiedenbrück. In der vergangenen Woche hat das allererste „Azubi Meet & Greet“ im Unternehmen RT-Lasertechnik stattgefunden. Ziel war es, die zukünftigen Azubis inklusive Eltern willkommen zu heißen und Team, Unternehmen sowie Mitauszubildende kennenzulernen. Eine Unternehmensführung in die Fachabteilungen sowie eine abschließende Grillrunde mit Erfrischungsgetränken rundeten den Auftakt der Veranstaltung ab.

In diesem Jahr bildet die RT-Lasertechnik GmbH so viele Auszubildende wie noch nie aus: Gleich sechs neue Azubis starten im Ausbildungsjahr 2021/2022 in das Berufsleben. „Die Ausbildung von Fachkräften möchten wir weiter forcieren, da der Fachkräftemangel alle Bereiche betrifft. Aktuell bilden wir für unseren eigenen Bedarf aus, sodass sich die jungen Menschen sicher sein können, in uns einen verlässlichen Partner – nicht nur während der Ausbildung – zu haben. Um unsere Personalnachfrage zu decken, setzen wir auf eine passgenaue Ausbildung und präsentieren gleichzeitig langfristige Perspektiven.“, erklärt Melanie Dahlkötter Leitung Personal und Ausbildung.

In Folge des zahlreichen positiven Feedbacks wird das „Azubi Meet & Greet“ zukünftig vor jedem Ausbildungsbeginn stattfinden.