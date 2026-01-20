Ehrenamtliches Engagement wächst weiter

Kreis Herford. AWO KiPa Projekt startet erfolgreich ins dritte Projektjahr: Das Patenprojekt des AWO Kreisverbands Herford unterstützt Kinder und Jugendliche aus Familien, in denen eine psychische Erkrankung oder Belastung vorliegt. Das Angebot wurde in enger Kooperation mit dem Gesundheitsamt des Kreis Herford auf den Weg gebracht und hat sich in den vergangenen zwei Jahren als verlässliche, präventive Unterstützung etabliert.

Die psychische Erkrankung eines Elternteils wirkt sich häufig auf das gesamte Familiensystem aus. Für Kinder bedeutet dies nicht selten eine hohe emotionale Belastung: Unsicherheit im Alltag, früh übernommene Verantwortung oder das Zurückstellen eigener Bedürfnisse. Mit einer ehrenamtlichen Patin oder einem Paten stellt KiPa den Kindern eine zusätzliche Bezugsperson zur Seite – mit Zeit, Stabilität und einem offenen Ohr.

Projektleiterin Julia Bott beschreibt den Kern der Patenschaften so: „Unsere Ehrenamtlichen begleiten ihr Patenkind verlässlich, hören zu und gestalten gemeinsame Freizeit.“ Viele Patinnen und Paten seien inzwischen ein fester Anker im Alltag der Kinder. Auch die öffentliche Anerkennung unterstreicht die Bedeutung des Ansatzes: Im vergangenen Jahr wurde das KiPa Projekt in Berlin in der Kategorie „Engagement fördert Innovation“ ausgezeichnet.

Aktuell umfasst die Gruppe der Ehrenamtlichen 14 Patinnen und Paten, die sich mit Herz, Verstand und Verständnis engagieren. „Der engagierte Einsatz unserer Patinnen und Paten hat maßgeblich zum bisherigen Erfolg beigetragen“, betont Hilke Meier, AWO Kreisgeschäftsführerin Herford. Zugleich wächst der Bedarf: Mehrere Kinder stehen derzeit auf der Warteliste, und auch im laufenden Jahr wird mit weiteren Anfragen gerechnet. Umso wichtiger ist es, zusätzliche Ehrenamtliche für diese sinnstiftende Aufgabe zu gewinnen.

Die wichtigsten Infos im Überblick:

KiPa unterstützt Kinder und Jugendliche in psychisch belasteten Familiensituationen im Kreis Herford.

Derzeit engagieren sich 14 ehrenamtliche Patinnen und Paten.

Es gibt eine Warteliste; weitere Anfragen werden erwartet.

Infoabend: Am 02. Februar um 18 Uhr lädt das Team zu einem Infoabend ins AWO-Quartier Oetinghausen, Eilshauser Str. 32 in Hiddenhausen, ein. Dort gibt es Einblicke in Aufgaben, Rahmenbedingungen und die Begleitung der Ehrenamtlichen.

Infos und Anmeldung: kipa@awo-herford.de oder telefonisch unter 0175-9426639.