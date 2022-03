Ausstellungseröffnung „Pedro Reyes: Sociatry“ im Marta Herford

Herford. Am Freitag, den 25. März wird im Marta Herford ab 18 Uhr die Ausstellung „Pedro Reyes: Sociatry – Mit einer Bühne für Lina Bo Bardi“ feierlich eröffnet. Die Besuchenden erwartet eine Ausstellung mit zahlreichen Teilnahmemöglichkeiten sowie die Gelegenheit einer persönlichen Begegnung mit den Künstlern Pedro Reyes und Robert Barta („Insel im Marta“).

Der Eintritt in die Ausstellung „Pedro Reyes: Sociatry – Mit einer Bühne für Lina Bo Bardi“ in den Gehry-Galerien und in die Sammlungspräsentation „Marta Maps – Neue Routen durch die Sammlung“ in der Lippold-Galerie ist von 18 bis 22 Uhr frei.

Darüber hinaus lädt die „Insel im Marta“ die Besucher*innen mit der begehbaren Installation „Sensing the Wave“ (2022) von Robert Barta dazu ein, die geschwungene Gehry-Architektur des Museums neu zu entdecken.

Bei gutem Wetter lockt eine Outdoor-Bar auf der Marta-Plaza mit erfrischenden Getränken und mexikanischen Cocktailspezialitäten. Zudem serviert das Team von Marc Höhne/ Elsbach Restaurant exklusiv an diesem Abend auch eine erlesene Auswahl an Getränken in der kupferbar im Marta.

Um 19.30 Uhr spricht Tim Kähler, Bürgermeister der Hansestadt Herford, zur feierlichen Eröffnung im Marta-Forum. Es folgen eine Begrüßung durch Direktorin Kathleen Rahn sowie eine Einführung durch die Marta-Kuratorinnen Friederike Fast und Ann Kristin Kreisel („Insel im Marta“).

Bitte informieren Sie sich tagesaktuell über die geltenden Bestimmungen zu Eindämmungen des Coronavirus unter: www.marta-herford.de.