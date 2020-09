Ende einer Ausstellung – Neubeginn im Stadt- und Kreisarchiv Paderborn

Paderborn „Das Stille Licht der Stadt“ hieß eine Ausstellung mit ausgewählten Fotografien von Kalle Noltenhans, die vom 22. Februar bis zum 19. Juli 2020 (mit Corona-Unterbrechung) im Stadtmuseum zu sehen war. Der Fotograf, Grafiker und Mediengestalter übergab nun die ersten 130 Dia-Originale zur dauerhaften Aufbewahrung an das Stadt- und Kreisarchiv Paderborn.

Etwa die Hälfte dieser Aufnahmen war als Fotografien im Stadtmuseum zu sehen. Bereits 2012 hatte Noltenhans gut 30 Aufnahmen vor allem aus den späten 1970er-Jahren und meist schwarz-weiß an das damalige Stadtarchiv abgegeben, und es war ausgemacht, dass irgendwann weitere folgen sollten. Die nun übernommenen Dias, im komfortablen 6 x 6 cm-Mittelformat mit einer Hasselblad-Kamera aufgenommen, hat Noltenhans Anfang 2020 selbst digitalisiert und großformatige Ausdrucke für die Ausstellungherstellen lassen. Auch diese Bilddateien wurden dem Stadt- und Kreisarchiv zur Verfügung gestellt. Vor allem die sorgfältige und optimierte Digitalisierung macht die Fotos bei Bedarf sofort nutzbar. Die Aufnahmen überzeugen einerseits mit ihrer ausdrucksstarken Farb- und Flächengestaltung, die jedem Laien klarmacht, dass er hier mit Fotokunst konfrontiert wird. Für das Archiv ist der dokumentarische Wert der Stadtaufnahmen jedoch mindestens genauso wichtig. Natürlich sind etliche Gebäude heute oder bald nicht mehr vorhanden und nun wenigstens im Bild festgehalten. Das ist es jedoch nicht allein. Denn zwar sind die Motive meist leicht zu identifizieren, sie zeigen sich hier aber aus eigenen, teils ungewohnten Blickwinkeln, entwerfen im wörtlichen Sinn ein farbiges Porträt der Paderstadt und ermöglichen eine neue Sicht auf Alt-Bekanntes.

Im Stadt- und Kreisarchiv werden einige der zuvor im Stadtmuseum gezeigten Fotografien bis auf Weiteres zu sehen sein. Wer also in den vergangenen Wochen nicht den Weg ins Museum gefunden hat, bekommt eine neue Chance auf ein besonderes Seherlebnis. Nicht unerwähnt soll sein, dass Kalle Noltenhans einige seiner Fotos unter https://qalle.nrw online gestellt hat. Die Übergabe seines fotografischen Schaffens an das Stadt- und Kreisarchiv soll weitergehen, versprach Kalle Noltenhans, und auch, dass es bis zum nächsten Mal nicht so lange dauern wird.