Auslaufen des Rettungsschirms führt zu finanzieller Lücke.

Gütersloh. „Zum ersten Mal in dieser Pandemie ist unsere Frage nicht, wie wir die vielen zusätz¬lichen Corona-Patienten bewältigen können, sondern wie wir unsere Betriebsfähigkeit aufrechterhalten können“, so Maud Beste, Geschäftsführerin des Klinikum Gütersloh. „Diese Situation bringt uns in Bedrängnis, da gleichzeitig auch der Rettungsschirm für Krankenhäuser in dieser Woche ausgelaufen ist.“

Das Klinikum Gütersloh hat bereits seit einigen Wochen deutlich höhere krankheitsbedingte Personalausfälle in den patientennahen Bereichen als sonst um diese Jahreszeit üblich. „Diese Entwicklung ist maßgeblich durch die Corona-Situation zu erklären: Zum einen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst an COVID-19 erkrankt, zum anderen müssen Beschäftigte ihre Kinder zu Hause betreuen – wegen Quarantäneauflagen oder weil durch den hohen Krankenstand in den Schulen und Kitas keine Betreuung mehr gewährleistet ist“, so Pflegedirektorin Andrea Eickhoff. Die immer noch hohe Zahl an Patienten mit Corona-Erkrankung auf den Normalstationen bedeutet aufgrund der Anforderungen an den Infektionsschutz gleichzeitig einen deutlich erhöhten Isolations- und damit Arbeitsaufwand. „Die meisten Patientinnen und Patienten haben nur leichte Verläufe, dennoch bindet die Versorgung der isolierten Corona-Patienten auf den Stationen sehr viel Personal – und dies in einer Zeit, in der ohnehin weniger Beschäftigte zur Arbeit kommen können. Die Belastung für die verbliebenen Kolleginnen und Kollegen ist immens.“