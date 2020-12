Ausgabe des Sondergutscheins in höherer Stückzahl

Gütersloh. Das ServiceCenter der Gütersloh Marketing reagiert auf die hohe Nachfrage nach Theaterkarten und Sondergutscheinen der Stadt Gütersloh. Die Öffnungszeiten werden erweitert: So ist das ServiceCenter an den vier Adventssamstagen jeweils von 10 bis 14 Uhr erreichbar. Am Donnerstag, 3. Dezember, Donnerstag, 10. Dezember, und Donnerstag, 17. Dezember, sind die Türen zum Stadtmarketing zudem bis 19 Uhr geöffnet, statt wie bisher von 10 bis 16 Uhr. An Heiligabend gibt es die Möglichkeit zu einem letzten Geschenkeeinkauf: An diesem Tag ist das ServiceCenter noch einmal von 10 bis 13 Uhr erreichbar. Am Silvestertag ist das ServiceCenter dagegen geschlossen.

Ab dem kommenden Jahr, zum 4. Januar, kehrt die Gütersloh Marketing nach heutigem Stand vorerst wieder zu den aktuellen, corona-bedingt verkürzten Öffnungszeiten zurück. Ab dann stehen die Mitarbeiter der gtm am Counter wieder von 10 bis 16 Uhr für Rückfragen oder zum Kauf von Karten und Sondergutscheinen zur Verfügung.

An dieser Stelle verweist die Gütersloh Marketing auch nochmal auf die Möglichkeit des Erwerbs von Sondergutscheinen als solidarisches Weihnachtsgeschenk. Seit 10. Oktober sind die Gutscheine mit einem Wert von 20 Euro erhältlich. Bis zu dieser Woche wurden bereits 7.000 Gutscheine herausgegeben. 175.000 Euro sind damit bereits in Umlauf und unterstützen die lokalen Unternehmen in dieser für sie schwierigen Situation.

Da sich die Ausgangslage vieler Dienstleister, Gastronomen und Einzelhändler auch in der Weihnachtszeit weiterhin schwierig gestaltet, wird die Zahl der Gutscheine, die bisher pro Person erworben werden können – aktuell sind es 5 – erhöht: Interessenten können vom 28. November an bis zu 20 Gutscheine pro Person erwerben. 20 Euro kostet ein Gutschein, die Stadt erhöht den Gutscheinwert bei einer Einlösung im lokalen Handel und der hiesigen Gastronomie bis zum 31. März 2021 um 5 Euro auf insgesamt 25 Euro je Gutschein. Bis zu 100 Euro kann ein Kunde somit bei einem Einkauf und der Einlösung aller zwanzig für ihn verfügbaren Gutscheine sparen. „Von der Regelung profitieren aber nicht nur die Kunden, auch unsere Innenstadt wird dadurch in dieser schwierigen Zeit unterstützt“, so Christina Junkerkalefeld, Citymanagement der Gütersloh Marketing: „Eine Win-Win-Situation auf allen Seiten.“

Wer mehr über den Sondergutschein und die Akzeptanzstellen erfahren möchte, findet weitere Informationen auf der Internetseite der Gütersloh Marketing. Einzelhändler und Gastronomen sowie Dienstleister können sich auch weiterhin als Akzeptanzstelle registrieren lassen, um auch von dem Gutscheinsystem zu profitieren (Kontakt per E-Mail an chrstnjnkrklfldgtrslh-mrktngd)