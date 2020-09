Ausbildungsförderung ist nicht zu stoppen

Ausbildungsverein Chance Ausbildung Lippe e.V. sichert Ausbildungsstellen trotz Corona

Kreis Lippe. Die Wirkungen der Corona-Pandemie sind auch auf dem Ausbildungsmarkt spürbar. Deutlich weniger Unternehmen bilden aus und manche streichen geplante Ausbildungsstellen. Der Ausbildungsverein Chance Ausbildung Lippe e.V. setzt hier ein Zeichen. Er unterstützt weiterhin Auszubildende in Lippe beim Einstieg in das Berufsleben und stellt dafür eine neue Ausbildungsleitung ein.

Seit der Gründung 2005 bietet der CAL e.V. jungen Menschen mit besonderen Hemmnissen die Chance auf eine Ausbildung. Gemeinsam mit lippischen Unternehmen, der Stadt Detmold und dem Kreis Lippe ermöglicht der gemeinnützige Verein zusätzliche Ausbildungsplätze. „Das soll auch so bleiben“, informiert Dr. A. Heinrike Heil, Geschäftsführerin des CAL e.V. „Insbesondere jetzt sehen wir Handlungsbedarf. Einige Unternehmen streichen Ausbildungsplätze, weil sie zum Beispiel in Kurzarbeit sind.“

Der Verein möchte junge Erwachsene auch in Zeiten von Corona bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle unterstützen. „Zehn Ausbildungsplätze konnten wir in diesem Jahr bereits besetzen. Das Spektrum an Auszubildenden reicht dabei vom Koch über Industriemechaniker bis zur Floristin“, teilt Cathrin-Claudia Herrmann, zweite Geschäftsführerin des CAL e.V. mit. Gleichzeitig werden Unternehmen bei der Bereitstellung von Ausbildungsstellen begleitet. Verstärkung erhält der CAL e.V. dabei von Birgit Thole-Westphal, die ab sofort für die Ausbildungsbetreuung des Vereins zuständig und erste Ansprechpartnerin für Kooperationsbetriebe ist.

„Wir führen gemeinsam mit Betrieben Vorstellungsgespräche, stellen die Auszubildenden ein, unterstützen die Ausbilder und die Auszubildenden, intervenieren bei Konflikten und organisieren Seminare für die Azubis“, erklärt Eva-Maria Iselin, zuständig für das Ausbildungsmanagement, wichtige Aufgaben des CAL e.V. Durch diese Organisation und die Unterstützung werden die Kooperationspartner entlastet und es wird ihnen somit erleichtert, einen zusätzlichen Ausbildungsplatz bereitzustellen. „Gemeinsam werden wir neue Kooperationspartner finden und jungen Menschen eine Chance auf eine Zukunft geben“, freut sich Iselin auf die Zusammenarbeit mit Thole-Westphal.

Thole-Westphal verfügt über langjährige Berufserfahrung in der Arbeit mit jungen Erwachsenen und der Berufsausbildung. Als systemische Beraterin und Mastercoach steht sie Erwachsenen und Jugendlichen seit vielen Jahren vorwiegend in den Bereichen der beruflichen Orientierung, Planung und Entwicklung sowie bei privaten Veränderungsprozessen begleitend zur Seite.

Betriebe, die Interesse an einer Kooperation haben und Auszubildende aufnehmen möchten, sowie Auszubildende, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, können sich gerne an die Geschäftsstelle des Vereins wenden. Weitere Informationen finden sich unter www.cal-ev.de.