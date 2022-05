Ausbau der â€šweiÃŸen Fleckenâ€˜ in Werther

Werther (Westf.). Nachdem der geförderte Breitbandausbau kürzlich bereits in den Kommunen Borgholzhausen und Steinhagen gestartet ist, beginnt nun auch der Ausbau von sogenannten ‚weißen Flecken‘ in der Stadt Werther. Gemeint sind damit Adressen mit einer technisch verfügbaren Bandbreite unterhalb von 30 MBit/s.

Im Rahmen eines Markterkundungsverfahrens wurden Versorgungsdaten sowie Ausbauabsichten bei den vor Ort tätigen Telekommunikationsanbietern und Netzbetreibern abgefragt und analysiert. In der Stadt Werther (Westf.) wurden 147 förderfähige Adressen ermittelt und deren Versorgung in einem europaweiten Vergabeverfahren ausgeschrieben. Die Firma Greenfiber hat sich mit ihrem Angebot in diesem Vergabeverfahren durchgesetzt. In dieser Woche trafen sich Vertreter der Stadt Werther, der Firma Greenfiber, des Tiefbauunternehmens (Glasfaser Cindrak) sowie des Kreises Gütersloh im Rathaus um die letzten Details zum Ausbau zu besprechen.

Aktuell haben die Bauarbeiten zur Errichtung eines Glasfasernetzes auf einer Länge von 54 Kilometern zur Anbindung der förderfähigen Adressen begonnen. Der Abschluss der Ausbauarbeiten und damit verbunden die Netzeinschaltung ist für Ende diesen Jahres geplant. Um einen kostenfreien Glasfaseranschluss zu erhalten, ist lediglich die Abgabe einer ‚Grundstückseigentümererklärung‘ durch den Eigentümer, der zur Förderung vorgesehenen Adresse, erforderlich. Dies muss im Rahmen der Vermarktungsphase bis zum 16. Mai 2022 geschehen. Die dafür in Frage kommenden Haushalte wurden bereits angeschrieben.

„Unser Ziel ist schnelles Internet für ganz Werther und dies wird einige Zeit und viel Geld in Anspruch nehmen. Damit dabei aber nicht der Außenbereich unversorgt bleibt, sind wir froh, dass durch unsere gemeinsame Kraftanstrengung und viele Kilometer Leitung nun dort die ersten Haushalte versorgt werden können“, erklärt Bürgermeister Veith Lemmen.