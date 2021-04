Aus der Küche aufs Blumenbeet

Paderborn . Seit vielen Jahren wird in Paderborn der Bioabfall in einer eigenen grünen Tonne gesammelt. Mit einem beispielhaften Anschlussgrad von 98 Prozent an das getrennte Sammelsystem sorgen so die Paderborner*innen dafür, dass etwa 20.000 t energiereiche biogene Abfälle jährlich einer hochwertigen Verwertung zugeführt werden. Doch was passiert eigentlich genau mit dem verfaulten Apfel, dem Rasenschnitt und den Essensresten nach dem Einwurf in die Tonne?

Karin Schiermeier, Kreislaufwirtschaftsberaterin beim Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP), weiß es: „Die Biotonnen in Paderborn werden alle 14 Tage von unseren Fahrern mit Entsorgungsfahrzeugen geleert“, erklärt sie. „Wenn das Fahrzeug voll ist, fahren die Müllwerker zum Entsorgungszentrum Alte Schanze, wo auch die Bioabfälle des Kreises Paderborn angeliefert werden. Von dort wird der energiereiche Abfall in das Kompostwerk Nieheim gebracht, wo daraus Biogas und hochwertiger Biokompost erzeugt wird.“

In Nieheim angekommen, durchläuft der Bioabfall verschiedene Stufen. Mit großen Radladern wird das Material dosiert und unzählige Meter werden auf Förderbändern zurückgelegt. Nach einer Vergärung durch sogenannte Trockenfermentationstechnik wird der Gärrest zusammen mit frischem Bioabfall zu zertifiziertem Kompost verarbeitet. Dazu wird die Materialmischung fast drei Wochen in großen, garagenartigen Tunneln gelagert. Dabei wird gut bewässert und belüftet. Heraus kommt ein zertifizierter Qualitätskompost, welcher als Dünger in heimischen Blumenbeeten genutzt werden kann. Auch in der Landwirtschaft wird der Kompost gerne genutzt. Mit dem in der Fermentation erzeugten Biogas kann Strom erzeugt werden, gut 4,9 Millionen Kilowattstunden sind das pro Jahr. Damit können mehr als 1.000 Haushalte ein Jahr lang versorgt werden.

Anlässlich der bundesweiten #wirfuerbio-Kampagne möchte der ASP interessierten Bürger*innen im Herbst dieses Jahres eine Fahrt zum Kompostwerk in Nieheim anbieten, sofern es Corona-bedingt möglich ist. Weitere Informationen dazu werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.asp-paderborn.de/umweltkampagne.