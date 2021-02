Augen auf beim Onlinekauf

VHS lädt zum Online-Vortrag ein

Paderborn. Am Donnerstag, 18. Februar, lädt die Volkshochschule Paderborn von 19 bis 20.30 Uhr zu einem Online-Vortrag mit Rechtsanwalt Ringo Grenz ein.

Der Onlinehandel boomt. In Zeiten zunehmender Digitalisierung und befeuert durch den Willen, in pandemischen Zeiten Kontakte zu vermeiden, ist das Thema „Onlineshopping“ allgegenwärtig. Neben rein praktischen Erwägungen wie dem Preisvergleich „mit einem Klick“, der komfortablen Suche nach dem richtigen Produkt und der Möglichkeit der schnellen Zustellung vor die Haustür spielen auch rechtliche Vorteile eine Rolle. So kann das Widerrufsrecht hier problemlos geltend gemacht werden. Rechtsanwalt Grenz informiert in seinem Online-Vortrag Verbraucherinnen und Verbraucher über die rechtlichen Aspekte beim Onlinekauf, damit sie seriöse Angebote finden und sich sicher online bewegen können. Sie lernen ihre Widerrufsrechte kennen sowie die unterschiedlichen Arten der Bezahlung mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. Außerdem ist Thema, wann ein Vertrag im Internet überhaupt zustande kommt und wie man vorgehen kann, wenn ein Kauf mal nicht wie geplant abgewickelt wird.

Anmeldungen nimmt die vhs Paderborn telefonisch unter 05251 88-14300, per E-Mail an vhspaderbornde oder über www.vhs-paderborn.de entgegen.