Aufforstung im Teutoburger Wald: Vorndamme spendet 2.000 Euro für lippische Wälder

Horn-Bad Meinberger Familienunternehmen unterstützt den Landesverband Lippe erneut mit einer Spende für neue Setzlinge.

Horn-Bad Meinberg, 8. Januar 2026 – Engagement für die Region und die Natur: Das Familienunternehmen Heinrich Vorndamme OHG hat dem Landesverband Lippe erneut eine Spende in Höhe von 2.000 Euro übergeben. Das Geld wird für die Aufforstung im Teutoburger Wald eingesetzt und unterstützt damit die Wiederbewaldung geschädigter Flächen.

Die Spende wurde von Geschäftsführer Alexander Vorndamme-Zentarra und Diana Vorndamme überreicht. Das traditionsreiche Unternehmen aus Horn-Bad Meinberg fertigt seit über 115 Jahren hochwertige Schutzbekleidung – unter anderem für die Brandbekämpfung sowie für Chemikalien-, Hitze- und Kontaminationsschutz und für Rettungsdienste.

Mit dem aktuellen Beitrag setzt die Heinrich Vorndamme OHG ihre bereits etablierte Unterstützung fort. Bereits im Frühjahr 2024 hatte das Unternehmen 4.000 Euro rückwirkend für die Jahre 2022 und 2023 gespendet, die für die Anschaffung junger Setzlinge verwendet wurden. Damals machten sich Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens auch persönlich ein Bild von den durch Dürre und Borkenkäfer entstandenen Kahlflächen in Horn – und pflanzten selbst junge Bäume.

Im Dezember 2024 folgte eine weitere Spende in Höhe von 2.000 Euro für das Jahr 2024. Nun darf sich der Landesverband Lippe erneut über 2.000 Euro freuen – diesmal als Beitrag für das Jahr 2025.

„Unsere Schutzbekleidung sorgt dafür, dass Menschen sicher arbeiten können. Auch die Natur muss geschützt werden – gerade heute, wo die Folgen des Klimawandels die Pflanzen- und Tierwelt vor unserer Haustür bedrohen. Kahle Flächen neu aufzuforsten gehört aus unserer Sicht zum Naturschutz dazu, und genau dazu wollen wir unseren Beitrag leisten“, begründet Geschäftsführer Alexander Vorndamme-Zentarra das Engagement.

„Unsere Wälder als wertvolle Lebensräume zu erhalten, vor allem auch für unsere Kinder und Enkel, liegt uns sehr am Herzen. Auch sie sollen später Wälder vorfinden und nutzen können – sei es als Ort für die Erholung oder als Lieferant für den nachwachsenden Rohstoff Holz“, ergänzt Diana Vorndamme.

Jörg Düning-Gast, Verbandsvorsteher des Landesverbandes Lippe, nahm die Spende dankbar entgegen: „Wir bedanken uns sehr herzlich bei der Heinrich Vorndamme OHG für ihre Spende für die lippischen Wälder. Familie Vorndamme füllt den Leitsatz ‚Aus der Region für die Region‘ mit Leben und beweist, dass verantwortungsbewusstes Wirtschaften und Umweltschutz Hand in Hand gehen können.“

Hintergrund: Die Forstabteilung des Landesverbandes Lippe bewirtschaftet rund 15.700 Hektar Wald naturnah und nachhaltig. Dazu zählen die Pflege der für Lippe typischen Buchenwälder, der Umbau von Monokulturen in widerstandsfähigere Mischwälder sowie der Erhalt und die Pflege zahlreicher Naturschutzgebiete und Naturdenkmäler. Zudem unterhält die Forstabteilung ein umfangreiches Wegenetz für Wanderer und Erholungsuchende und vermarktet geschlagenes Holz lokal bzw. regional – das spart Transportwege, schont die Umwelt und stärkt Arbeitsplätze in der Region.