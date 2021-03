Aufbau Gütersloher Frühling: Citymarkt zieht um

Gütersloh. Am Dienstag, 16. März, läuft auf dem Berliner Platz der Aufbau der Parklandschaft für den „Gütersloher Frühling“. Der Citymarkt wird an diesem Tag in die Berliner Straße – zwischen Karstadt und Potthoff und auf den Kolbeplatz verlegt. Die Marktzeiten sind wie immer von 9 bis 14 Uhr.

Von Donnerstag, 18. März bis Samstag, 15. Mai, findet der Wochenmarkt rund um die Parklandschaft statt.