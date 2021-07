ASSMANN behauptet sich als starker Partner und verlässlicher Arbeitgeber

Melle. Die ASSMANN Büromöbel GmbH & Co. KG hat sich in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld als starker Partner für Fachhandel und Kunden sowie als verlässlicher Arbeitgeber behauptet. Das Meller Familienunternehmen erzielte im zurückliegenden Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 118 Millionen Euro. Der Umsatz-Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist dabei vor allem auf die in Folge der Pandemie zurückgehenden Absätze auf den europäischen Märkten zurückzuführen. Die Zahl der Mitarbeiter war im selben Zeitraum ebenfalls leicht zurückgegangen, hat aber in den zurückliegenden Monaten dieses Jahres schon wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht.

„Dank guter Arbeit, einer konsequenten Ausweitung unseres Produktportfolios sowie unseres umfassenden Dienstleistungs- und Serviceangebots sind wir für die Zukunft gut aufgestellt“, so Dirk Aßmann. Für die zweite Jahreshälfte 2021 bleibt der geschäftsführende Gesellschafter deshalb zuversichtlich, den im Inland positiven Kurs trotz aller pandemiebedingten Schwierigkeiten am Markt und verschiedener Herausforderungen, vor allem bei der Materialbeschaffung und den gestiegenen Materialpreisen, fortzusetzen und auch international an die gute Entwicklung vor der Pandemie anzuknüpfen. Um die besonderen Herausforderungen in Großbritannien zu meistern, die der Brexit mit sich bringt, wurde Ende des vergangenen Jahres die ASSMANN OFFICE FURNITURE LTD gegründet. Zuvor hatte der Büromöbelhersteller sein Geschäft in UK über eine eigene Vertriebsniederlassung in London gesteuert und kontinuierlich ausgebaut – mit Erfolg: Großbritannien ist für ASSMANN der größte Absatzmarkt außerhalb Deutschlands.